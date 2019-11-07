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РИА Новости

Россия и Казахстан подписали ряд документов о сотрудничестве

18:46 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали ряд документов о сотрудничестве в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух государств.
В рамках форума министр культуры РФ Владимир Мединский и министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова подписали программу сотрудничества на 2020 – 2022 годы.
Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов подписали программу совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.
Также на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики руководителем федерального агентства по делам молодежи Александром Бунаевым и министром информации и общественного развития Республики Казахстан Дауреном Абаевым.
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Помимо этого, были подписаны соглашения между губернатором Челябинской области и акимом Костанайской области, губернаторами Курганской и Новосибирской области и акимом Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что в рамках форума Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны подписал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с казахстанской - министр нацэкономики Руслан Даленов.
XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" проходит в Омске 6-7 ноября.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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