Мишустин назвал символичным, что первый визит он совершил в Казахстан

"Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения", - сказал глава кабмина РФ на встрече в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.