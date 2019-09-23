Володин обсудил с главой сената Казахстана межпарламентское сотрудничество

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем сената Казахстана Даригой Назарбаевой, стороны обсудили межпарламентское взаимодействие двух стран, в частности гармонизацию законодательства в сфере природопользования.

Встреча прошла в преддверии четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане во вторник.

"Наше межпарламентское сотрудничество должно развиваться также в плане гармонизации наших законов, особенно в области безопасности и природопользования", - заявила Назарбаева.

Она особенно выделила проблемы водоснабжения Казахстана, в частности, обмеления в этом году трансграничной реки Урал.

"Мы хотели бы, чтобы у нас были в этом вопросе единые подходы и стандарты", - подчеркнула Назарбаева.

Володин отметил, что он представляет в Государственной думе регионы, которые граничат с Казахстаном, и подчеркнул, что вопрос использования водных ресурсов, сближения экологического законодательства необходимо обсуждать.

"Было бы правильно обсуждать их в рамках межрегионального взаимодействия", - заявил председатель Госдумы и отметил, что это общая проблема двух стран.

Назарбаева также заявила, что твердая позиция России в вопросе сирийского конфликта стала переломным моментом в этом кризисе.

"Необходимо проводить свою линию на принципах невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов", - подчеркнул Володин.

По его словам, такая позиция необходима, чтобы не было провокаций, приводящих к тому, что некогда процветающие страны разрушаются. По его словам, подобное случилось с Ираком и Ливией.