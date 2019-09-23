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РИА Новости

Володин обсудил с главой сената Казахстана межпарламентское сотрудничество

16:54 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем сената Казахстана Даригой Назарбаевой, стороны обсудили межпарламентское взаимодействие двух стран, в частности гармонизацию законодательства в сфере природопользования.
Встреча прошла в преддверии четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане во вторник.
"Наше межпарламентское сотрудничество должно развиваться также в плане гармонизации наших законов, особенно в области безопасности и природопользования", - заявила Назарбаева.
Она особенно выделила проблемы водоснабжения Казахстана, в частности, обмеления в этом году трансграничной реки Урал.
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"Мы хотели бы, чтобы у нас были в этом вопросе единые подходы и стандарты", - подчеркнула Назарбаева.
Володин отметил, что он представляет в Государственной думе регионы, которые граничат с Казахстаном, и подчеркнул, что вопрос использования водных ресурсов, сближения экологического законодательства необходимо обсуждать.
"Было бы правильно обсуждать их в рамках межрегионального взаимодействия", - заявил председатель Госдумы и отметил, что это общая проблема двух стран.
Назарбаева также заявила, что твердая позиция России в вопросе сирийского конфликта стала переломным моментом в этом кризисе.
"Необходимо проводить свою линию на принципах невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов", - подчеркнул Володин.
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По его словам, такая позиция необходима, чтобы не было провокаций, приводящих к тому, что некогда процветающие страны разрушаются. По его словам, подобное случилось с Ираком и Ливией.
Назарбаева также отметила, что необходимо расширять межпарламентское взаимодействие России и Казахстана.
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Дарига НазарбаеваГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияКазахстанВ мире
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