Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности

АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым в Алма-Ате рассказал, что обсудил с руководством страны вопросы безопасности, в том числе в экономике.
Зампред Совбеза РФ рассказал, что ранее встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с проблематикой безопасности, как в узком смысле этого слова, так и в экономической сфере", - сказал Медведев.
Он отметил также, что давно знаком с Масимовым и находится с ним "в очень добрых, дружественных отношениях". Говоря о сотрудничестве РФ и Казахстана, Медведев указал, что страны являются союзниками и близкими партнерами. "И в рамках ОДКБ и Евразийского союза. Сотрудничаем по всем направлениям, что продемонстрировал мой сегодняшний визит", - заключил Медведев.
В свою очередь Масимов поприветствовал Медведева, отметив, что тот всегда совершает свои первые поездки на новых должностях именно в Казахстан.
18 февраля, 07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"