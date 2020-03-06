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2020-03-06T18:36+0300
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Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности
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РИА Новости

Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности

18:25 06.03.2020 (обновлено: 18:36 06.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в Казахстан
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в Казахстан
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым в Алма-Ате рассказал, что обсудил с руководством страны вопросы безопасности, в том числе в экономике.
Зампред Совбеза РФ рассказал, что ранее встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым.
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"Мы обсуждали вопросы, связанные с проблематикой безопасности, как в узком смысле этого слова, так и в экономической сфере", - сказал Медведев.
Он отметил также, что давно знаком с Масимовым и находится с ним "в очень добрых, дружественных отношениях". Говоря о сотрудничестве РФ и Казахстана, Медведев указал, что страны являются союзниками и близкими партнерами. "И в рамках ОДКБ и Евразийского союза. Сотрудничаем по всем направлениям, что продемонстрировал мой сегодняшний визит", - заключил Медведев.
В свою очередь Масимов поприветствовал Медведева, отметив, что тот всегда совершает свои первые поездки на новых должностях именно в Казахстан.
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РоссияКасым-Жомарт ТокаевДмитрий МедведевКарим МасимовОДКБАлма-АтаКазахстанБезопасностьВ мире
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