Мишустин прилетел в Казахстан

Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией

Токаев выступил за укрепление стратегических отношений с Россией

В пятницу в Алма-Ате российский премьер примет участие в очередной встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза - заседании ЕМПС, а также выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".