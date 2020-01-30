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Мишустин прилетел в Казахстан
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РИА Новости

Мишустин прилетел в Казахстан

21:10 30.01.2020 (обновлено: 21:11 30.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где в пятницу состоятся заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форум "Цифровое будущее глобальной экономики".
Визит в Казахстан - первая заграничная поездка Мишустина в новой должности, он возглавил кабмин ровно две недели назад.
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В пятницу в Алма-Ате российский премьер примет участие в очередной встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза - заседании ЕМПС, а также выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
По данным пресс-службы российского кабмина, участники межправсовета планируют уделить особое внимание теме устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков союза.
Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу России. Указ о его назначении вышел 16 января, а 21 января был объявлен персональный состав нового кабинета министров.
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
12 декабря 2019, 12:42
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияКазахстанВ мире
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