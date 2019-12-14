Россия поставит Казахстану для сборки 17 комплектов вертолетов Ми-8/17

Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" во время учений ЮВО в Ростовской области

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия поставит для сборки в Россия поставит для сборки в Казахстане 17 комплектов вертолетов Ми-8/17 , соответствующий контракт заключен в субботу, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолетов России"

"Холдинг "Вертолеты России" заключил с казахстанскими компаниями "Казахстан инжиниринг" и "Авиаремонтный завод №405" соглашение на поставку 17 машино-комплектов для сборки вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

В начале 2019 года был подписан контракт, определяющий общие условия реализации проекта по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан. Подписанное сегодня дополнительное соглашение регламентирует поставку первых 17 машино-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе и собраны на Авиаремонтном заводе №405, отмечает пресс-служба.

"Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в Республике Казахстан – мы определили условия поставки первой партии машино-комплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171.", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Указанные вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач. Использование опыта и разветвленной сервисной сети АО "Авиаремонтный завод № 405" позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171Е отличаются высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками – они могут применяться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на оборудованных площадках.