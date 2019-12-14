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2019-12-14T17:39+0300
https://ria.ru/20191214/1562397238.html
Россия поставит Казахстану для сборки 17 комплектов вертолетов Ми-8/17
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РИА Новости

Россия поставит Казахстану для сборки 17 комплектов вертолетов Ми-8/17

17:39 14.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" во время учений ЮВО в Ростовской области
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учений ЮВО в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия поставит для сборки в Казахстане 17 комплектов вертолетов Ми-8/17 , соответствующий контракт заключен в субботу, сообщает пресс-служба холдинга "Вертолетов России".
"Холдинг "Вертолеты России" заключил с казахстанскими компаниями "Казахстан инжиниринг" и "Авиаремонтный завод №405" соглашение на поставку 17 машино-комплектов для сборки вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
В начале 2019 года был подписан контракт, определяющий общие условия реализации проекта по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан. Подписанное сегодня дополнительное соглашение регламентирует поставку первых 17 машино-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе и собраны на Авиаремонтном заводе №405, отмечает пресс-служба.
"Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в Республике Казахстан – мы определили условия поставки первой партии машино-комплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171.", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
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Указанные вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач. Использование опыта и разветвленной сервисной сети АО "Авиаремонтный завод № 405" позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.
Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171Е отличаются высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками – они могут применяться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на оборудованных площадках.
В настоящее время в мире эксплуатируется более 2500 вертолетов типа Ми-8/171 в различных модификациях. Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ Республике Казахстан являются Национальная гвардия и Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД, говорится в сообщении.
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Вертолеты РоссииМи-8Ми-171Улан-Удэнский авиационный заводРоссияКазахстанВ мире
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