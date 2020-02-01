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Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми
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РИА Новости

Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми

12:34 01.02.2020 (обновлено: 13:03 01.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения республики с Россией образцовыми и выразил надежду, что так будет всегда, сообщила в субботу его пресс-служба.
В субботу Назарбаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи он поздравил Мишустина с назначением на ответственную и важную должность.
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"Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией. И я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда", - сказал Назарбаев, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь Мишустин поблагодарил Назарбаева за встречу и передал теплые слова приветствия от имени президента РФ Владимира Путина. Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента.
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Евразийский экономический союзНурсултан НазарбаевМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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