Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми

"Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией. И я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда", - сказал Назарбаев, которого цитирует пресс-служба.