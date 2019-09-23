Володин передал Назарбаеву добрые пожелания от Путина

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал первому президенту Казахстана "теплые приветствия и добрые пожелания" от президента России Владимира Путина.

Встреча прошла в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане во вторник.

"Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми", - сказал Володин, обращаясь к Назарбаеву.

Он также рассказал, что в этом году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии уделили внимание гораздо больше стран, чем годом ранее. В четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии примут участие руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров.