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РИА Новости

Володин передал Назарбаеву добрые пожелания от Путина

14:26 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал первому президенту Казахстана "теплые приветствия и добрые пожелания" от президента России Владимира Путина.
Встреча прошла в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане во вторник.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
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Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
"Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми", - сказал Володин, обращаясь к Назарбаеву.
Он также рассказал, что в этом году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии уделили внимание гораздо больше стран, чем годом ранее. В четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии примут участие руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров.
В свою очередь, Назарбаев отметил, что отношения с Россией могу служить примером для других, "какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества".
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Нурсултан НазарбаевВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
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