Строительство комплекса "Байтерек" на Байконуре могут начать в 2020 году

АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Строительные работы на месте создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме Байконур начнутся в конце текущего года или в следующем году, сообщил представитель " Строительные работы на месте создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме Байконур начнутся в конце текущего года или в следующем году, сообщил представитель " Роскосмоса " в Казахстане Анатолий Красников.

"Когда к концу этого года или в следующем году начнутся работы по созданию этого космического ракетного комплекса уже в металле и бетоне, безусловно, это окажет очень серьезный мультипликативный эффект на саму Кызылординскую область (Казахстана - ред.), на комплекс и на город Байконур , появятся новые рабочие места", - сказал он в ходе онлайн-брифинга по случаю 65-летнего юбилея космодрома Байконур в пресс-центре Sputnik Казахстан.

По словам Красникова, в настоящее время продолжается согласование договора между заказчиком этого проекта, которым является казахстанская сторона, и российскими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию комплекса и его строительству, с привлечением казахстанских предприятий.

"И мы надеемся, что в ближайшее время мы этот договор согласуем. Нам отрадно, что казахстанская сторона готова приступить к финансированию проекта по созданию наземной инфраструктуры для этого комплекса", - добавил представитель "Роскосмоса".

Российская сторона, по его словам, уже активно занимается созданием самой перспективной ракеты среднего класса, которая будет запускаться с "Байтерека".