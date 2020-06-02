Строительство комплекса "Байтерек" на Байконуре могут начать в 2020 году

АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Строительные работы на месте создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме Байконур начнутся в конце текущего года или в следующем году, сообщил представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников.
"Когда к концу этого года или в следующем году начнутся работы по созданию этого космического ракетного комплекса уже в металле и бетоне, безусловно, это окажет очень серьезный мультипликативный эффект на саму Кызылординскую область (Казахстана - ред.), на комплекс и на город Байконур, появятся новые рабочие места", - сказал он в ходе онлайн-брифинга по случаю 65-летнего юбилея космодрома Байконур в пресс-центре Sputnik Казахстан.
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По словам Красникова, в настоящее время продолжается согласование договора между заказчиком этого проекта, которым является казахстанская сторона, и российскими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию комплекса и его строительству, с привлечением казахстанских предприятий.
"И мы надеемся, что в ближайшее время мы этот договор согласуем. Нам отрадно, что казахстанская сторона готова приступить к финансированию проекта по созданию наземной инфраструктуры для этого комплекса", - добавил представитель "Роскосмоса".
Российская сторона, по его словам, уже активно занимается созданием самой перспективной ракеты среднего класса, которая будет запускаться с "Байтерека".
Как сообщалось ранее, летные испытания космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса "Союз-5" начнутся в 2022 году.
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