https://ria.ru/20210813/protivostoyanie-1745658887.html

Противостояние правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"*

Противостояние правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"* - РИА Новости, 13.08.2021

Противостояние правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"*

Афганистан – государство в Азии, граничащее с Пакистаном, Ираном, Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Индией. Уже почти 40 лет в Афганистане идет... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:14

2021-08-13T16:14

2021-08-13T18:13

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Афганистан – государство в Азии, граничащее с Пакистаном, Ираном, Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Индией. Уже почти 40 лет в Афганистане идет война.После Второй мировой войны (1939-1945) Афганистан остался слаборазвитой страной со значительными феодальными пережитками. Вооруженный переворот 1973 года покончил с монархией, страна была объявлена республикой. Однако пришедшее к власти правительство фактически придерживалось промонархического курса, что привело к национально-демократической революции 1978 года и образованию Демократической Республики Афганистан (ДРА), с 1987 года – Республика Афганистан. Афганская революция встретила ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. Началась вооруженная борьба (гражданская война) за власть между Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и оппозиционными ей партиями и движениями.Обстановка осложнялась иностранным вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай – силам оппозиции. Руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию Среднеазиатских республик, после неоднократных просьб афганского правительства в конце декабря 1979 года ввело в Афганистан Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ), с января 1980 года активно включившийся в боевые действия против сил оппозиции, которым наибольшую помощь оказывал Пакистан. 14 апреля 1988 года ООН при содействии СССР и США добилась подписания в Женеве афганско-пакистанских соглашений об урегулировании обстановки в Афганистане. В феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.С января 1992 года СССР прекратил военную помощь афганскому правительству, однако силы оппозиции продолжали получать ее из-за рубежа. В феврале 1992 года к власти в стране пришли оппозиционные партии. Было сформировано временное правительство и провозглашено Исламское Государство Афганистан. Однако конфликт на этом не завершился. Он перерос в вооруженную борьбу за власть между исламскими партиями (главным образом фундаменталистского толка). Главной ее причиной явилось стремление лидеров бывшей оппозиции разрешить спор о власти и разделе сфер влияния.В 1992 году из выпускников мусульманских религиозных училищ (медресе), которые открывались в Пакистане для беженцев-пуштунов из Афганистана, сформировалось фундаменталистское исламское движение "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Движение во главе с муллой Мохаммадом Омаром, провозгласившее своей целью создание "истинно исламского" государства, было направлено против афганского правительства.В начале 1995 года значительные силы радикального исламского движения "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) вторглись с территории Пакистана в Афганистан. Они установили на большей части страны свою власть и провозгласили занятую территорию Исламским Эмиратом Афганистан. Правительственные войска были вытеснены в северные районы, где продолжали с переменным успехом вести бои с талибами*.Всестороннюю поддержку (в том числе военную и финансовую) движению "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) оказывал Пакистан. На контролируемых талибами* территориях были запрещены телевидение и большинство видов развлечений, ограничены права женщин и религиозных меньшинств.Начиная с 1996 года, территория Афганистана использовалась Усамой бен Ладеном и его организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России), поддерживаемой талибами*, в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности.Убийство 9 сентября 2001 года лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда и теракты 11 сентября 2001 года в США, в организации которых был обвинен Усама бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате военной операции, проведенной в конце 2001 года силами антитеррористической коалиции, состоящей из контингента вооруженных сил США и Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО, режим талибов* в Афганистане был ликвидирован. Основанием для введения войск международной коалиции в Афганистан послужила резолюция Совета Безопасности ООН № 1368 от 12 сентября 2001 года.В декабре 2001 года на конференции ведущих политических сил Афганистана в Бонне (ФРГ) была сформирована Временная администрация во главе с Хамидом Карзаем, которая провозгласила основной целью восстановление мира в стране и создание демократического общества.Остатки отрядов "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) продолжили вести вооруженную борьбу против правительства Карзая и сил международной антитеррористической коалиции. Они успешно действовали в различных провинциях страны, продолжив партизанскую войну.На афгано-пакистанской границе находится труднодоступная горная территория. На ней талибы* сумели прочно укрепиться, переформировать свои силы и планировать дальнейшие боевые действия. Силы антитеррористической коалиции, обладая техническим превосходством, вытеснив талибов* с большей части страны, стали нести потери. В декабре 2009 года американский президент Барак Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих для стабилизации ситуации в этой стране, но это не принесло ожидаемых результатов.Затянувшаяся военная операция в Афганистане породила ряд противоречий в среде союзников.В результате коалиция стран НАТО во главе с США завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года альянс начал в стране новую невоенную операцию в составе 12 тысяч человек военнослужащих, в задачи которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.В 2015 году после вывода большей части международных коалиционных сил, в Афганистане активизировались террористическая деятельность "Талибана"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и военное противостояние его сторонников с правительственными силами. К июлю 2018 года, по данным специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, которые он представил конгрессу США, влияние повстанцев, включая не только "Талибан"*, (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) но и ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) и другие группы боевиков, распространялось почти на 125 тысяч квадратных километров (19,4% территории страны), где проживают 12% населения. Еще 22% территории Афганистана, где проживали 23% его граждан, являлась зоной, за которую с переменным успехом ведут борьбу правительственные войска и исламисты.Непрекращающиеся террористические атаки в Кабуле и других городах страны стали элементом повседневности. Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам без предварительных условий, кроме одного – чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Однако талибы* заявляли, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами – Соединенными Штатами. В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в категоричной форме заявил, что переговоров с талибами* в Афганистане не будет. Однако не сумев исправить ситуацию в Афганистане посредством интенсивных военных операций, администрация Дональда Трампа дала указание Госдепартаменту начать подготовку прямых переговоров с талибами* без представителей афганского правительства. В 2019 году представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов* в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами* в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и отменил подписание соглашения. В декабре "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели. 29 февраля 2020 года США и афганское движение "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) подписали в Катаре мирное соглашение. Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Документ предусматривал прямые переговоры между "Талибаном"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и правительством Афганистана в рамках межафганского диалога. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы* не будут следовать договоренностям.Талибы* в свою очередь обещали не допустить использование территории Афганистана для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Этот пункт строго соблюдался, но боестолкновения между ними и афганскими силами правопорядка не прекращались. Талибы* отвергли предложенный Кабулом список переговорщиков, отодвинув начало межафганских консультаций на неопределенный срок. Соглашение с талибами* предусматривало, что американская армия покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть, что вызвало бурное недовольство "Талибана"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы* настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Кроме того, через свое представительство в Катаре движение заявило об отказе от участия в каких-либо конференциях по мирному урегулированию в Афганистане до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска.1 мая 2021 года США и их союзники начали выводить войска из Афганистана.Президент США Джо Байден анонсировал, что военная миссия США в Афганистане завершится к 31 августа 2021 года. На фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане, происходит эскалация противостояния. В последние месяцы талибы* овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.Сейчас под контролем "Талибана"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), по разным оценкам, находится от 40 до 80% афганских территорий. В начале августа талибы* впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. По данным на 13 августа 2021 года, "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) контролирует 18 столиц провинций (из 34) по всему Афганистану, в том числе второй по численности населения город в Афганистане Кандагар – центр одноименной провинции и третий по величине город Афганистана – Герат. В западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы* могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.Россия в отношении "Талибана"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) всегда занимала твердую позицию – в первую очередь движение должно отказаться от террористической деятельности, только после этого с его представителями можно вести диалог и садиться за стол переговоров. В разное время Россия в качестве посредника неоднократно пыталась договориться о мирных переговорах между талибами* и Кабулом. В ноябре 2018 года в Москве в рамках встречи т.н. Московского формата делегации талибов* и Высшего совета мира, по сути, представляющего правительство ИРА, впервые сели за один стол переговоров в присутствии наблюдателей из десятка стран региона и США. В феврале 2019 года в Москве по инициативе проживающей в России афганской диаспоры в рамках Межафганского диалога состоялись первые консультации талибов* с инклюзивной делегацией афганских политиков.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, талибан, афганистан, хамид карзай, джо байден, аль-каида, дональд трамп