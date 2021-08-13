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Талибы заявили о захвате аэропорта в столице провинции Урузган
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице провинции Урузган - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице провинции Урузган
Представитель радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) заявил об установлении контроля над аэропортом города Таринкот - РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:26
2021-08-13T16:26
2021-08-13T16:26
в мире
талибан
афганистан
урузган
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) заявил об установлении контроля над аэропортом города Таринкот - столицы провинции Урузган в центральной части Афганистана, а также об освобождении заключенных из местной тюрьмы.Ранее талибы заявляли о захвате города, в том числе полицейского участка и всех учреждений. Впоследствии местные депутаты подтвердили агентству Ассошиэйтед Пресс эту информацию. По словам одного из них, губернатор провинции отправился в аэропорт и планирует вылететь в Кабул.Позднее представитель талибов Кари Юсуф Ахмади написал в своем заявлении, что после захвата аэропорта его работники "присоединились к моджахедам". По его словам, местная тюрьма была разрушена, а "все заключенные освобождены". В итоге вся провинция Урузган перешла под контроль талибов, добавил Ахмади.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T16:26
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PT1M15S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, урузган, обострение ситуации в афганистане
Талибы заявили о захвате аэропорта в столице провинции Урузган
Талибы заявили о захвате аэропорта в городе Таринкот афганской провинции Урузган