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Власти Афганистана ожидают прямых переговоров с талибами
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РИА Новости

Власти Афганистана ожидают прямых переговоров с талибами

11:25 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана ожидает прямых переговоров с движением "Талибан", сказал председатель Нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Мир Рахман Рахмани.
"Мирный процесс, к сожалению, пока ещё из-за нежелания группировки "Талибан" не вошел в то русло, когда начались бы непосредственно прямые переговоры... Государство, народ и правительство Афганистана желают и ожидают, что начнутся непосредственно прямые переговоры между правительством и оппозицией в лице "Талибана", - сказал Рахмани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
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Он отметил, что переговоры между США и талибами "какого-то ощутимого результата пока не принесли". По его словам, парламент Афганистана не имеет должных сведений об этих переговорах. Как добавил парламентарий, власти страны беспокоит ход подобных переговоров США и талибов.
"И мы ожидаем, ждём, что "Талибан" согласится с началом переговоров (с властями)", - отметил Рахмани.
Вашингтон и афганское движение "Талибан" приблизились к заключению соглашения о прекращении огня, подписание может произойти в конце февраля, что откроет возможность для межафганского диалога, сообщила в понедельник катарская газета "Аш-Шарк". Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона отметил, что администрация президента США Дональда Трампа вскоре может объявить о соглашении по сокращению насилия с "Талибаном".
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.
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Рахман РахманиЗалмай ХалилзадВячеслав ВолодинАфганистанСШАВ мире
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