Власти Афганистана ожидают прямых переговоров с талибами

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Афганистана ожидает прямых переговоров с движением "Талибан", сказал председатель Нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Мир Рахман Рахмани

"Мирный процесс, к сожалению, пока ещё из-за нежелания группировки "Талибан" не вошел в то русло, когда начались бы непосредственно прямые переговоры... Государство, народ и правительство Афганистана желают и ожидают, что начнутся непосредственно прямые переговоры между правительством и оппозицией в лице "Талибана", - сказал Рахмани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Он отметил, что переговоры между США и талибами "какого-то ощутимого результата пока не принесли". По его словам, парламент Афганистана не имеет должных сведений об этих переговорах. Как добавил парламентарий, власти страны беспокоит ход подобных переговоров США и талибов.

"И мы ожидаем, ждём, что "Талибан" согласится с началом переговоров (с властями)", - отметил Рахмани.

Вашингтон и афганское движение "Талибан" приблизились к заключению соглашения о прекращении огня, подписание может произойти в конце февраля, что откроет возможность для межафганского диалога, сообщила в понедельник катарская газета "Аш-Шарк". Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона отметил, что администрация президента США Дональда Трампа вскоре может объявить о соглашении по сокращению насилия с "Талибаном".