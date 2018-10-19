Мохаммад Исмаил-хан: Россия может помочь Афганистану положить конец войне

В Афганистане 20 октября после двухлетней отсрочки пройдут парламентские выборы. В преддверии этого события один из наиболее влиятельных политиков страны Мохаммад Исмаил-хан рассказал, какие шаги помогут новому руководству положить конец затяжной войне, почему были сдвинуты сроки проведения московской встречи по Афганистану, а также в чем состоит роль России в межафганском урегулировании. Исмаил-хан известен не только в качестве одного из лидеров партии "Джамиат-и-Ислами", но также как непримиримый критик действующей власти и движения "Талибан"*. Долгие годы он занимал пост губернатора стратегически важной провинции Герат, и его усилия позволили превратить этот регион в один из наиболее безопасных и процветающих в стране. В последнее время политик почти не дает интервью, однако для МИА "Россия сегодня" согласился сделать исключение. Беседовал Евгений Орел.

— Господин Исмаил-хан, Россия ведет активную подготовку к международной встрече по Афганистану, в которой, как ожидают в Москве, примут участие и представители официального Кабула, и радикального движения "Талибан"*. На ваш взгляд, стороны конфликта сегодня готовы к переговорам? Каковы ваши ожидания от предстоящей встречи?

— Как вам известно, война в Афганистане длится очень долго — афганский народ воюет уже почти 40 лет. Поэтому мы не считаем, что первые переговоры помогут кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. Тем не менее мы полагаем, что такие встречи оказывают положительное влияние.

Проведение встречи в московском формате станет первым случаем, когда правительство Афганистана сядет за стол переговоров с талибами. Ранее такого не случалось. Это станет возможным благодаря усилиям России. Если встреча состоится, она ознаменует собой один из важнейших шагов на пути межафганского урегулирования.

Россия, как одна из великих мировых держав, может способствовать тому, чтобы кровопролитие в Афганистане прекратилось и в стране наконец воцарился мир. Однако чтобы это произошло, обе стороны конфликта — и власти, и "Талибан"* — должны быть полностью искренними друг с другом. Они должны выработать доверие.

— Почему, на ваш взгляд, было принято решение о переносе сроков проведения встречи на площадке Москвы?

— Здесь возможны разные причины. Одна из них может состоять в том, что правительство Афганистана не хотело вступать в прямой диалог с талибами. Вторая возможная причина — Кабул считает, что Россия помогает "Талибану"*. Третья — США не испытывают доверия к этой встрече, особенно с учетом того, что она должна состояться в России.

— Очевидно, что нынешнее афганское правительство считает Россию своим основным партнером, однако, как мне кажется, тесное сотрудничество наших двух стран принесло бы пользу всему региону. Вы согласны с этим? Чем Москва может помочь Кабулу в нынешних условиях?

— И наш народ, и наша власть — все считают, что между афганцами должно наступить примирение. Россия, как великая держава, может в значительной степени посодействовать примирению в Афганистане, если искренне этого пожелает.

Россия — наш близкий сосед, и ее влияние здесь гораздо сильнее, нежели влияние других, более отдаленных государств. Наши две страны имеют много общих черт и обычаев. Я считаю, что если обе стороны конфликта в Афганистане — и правительство, и талибы — будут с искренностью и доверием относиться друг к другу и к таким встречам, как московская, это благотворно скажется на ходе национального примирения.

— Многие из политиков, с которыми мне довелось встретиться в Кабуле, полагают, что война в Афганистане уже давно вышла из-под контроля самих афганцев. По их мнению, если крупнейшие державы, в том числе РФ и США, не договорятся между собой, конфликт в стране завершить не удастся. Вы поддерживаете это утверждение?

— Не могу сказать, что полностью согласен с этим. Война ведется между афганцами, и гибнут в ней тоже афганцы. Помимо этого, как мы видим, в Афганистане сохраняют присутствие США, и это присутствие не нравится России. Обе страны при желании могут положить конец кровопролитию, однако эта война им не принадлежит.

Особую роль в этом процессе играет Пакистан, который обучает и готовит боевиков, после чего отправляет их напрямую в Афганистан. Стремясь посеять хаос в нашей стране, Пакистан оказывает значительную поддержку террористам. Это продолжается на протяжении вот уже 25 лет.

— Считаете ли вы, что столь масштабное присутствие США в Афганистане соответствует заявленным целям с учетом того, что война в стране не только не идет на спад, но, наоборот, охватывает все новые регионы?

— Любой, кто знаком с историей Афганистана, знает, что другие народы всегда вели борьбу на нашей земле. Александр Македонский, Чингисхан, Тамерлан и многие другие воевали здесь. По этой причине Афганистан никогда не был процветающей страной.

© AP Photo / Rodrigo Abd Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан © AP Photo / Rodrigo Abd Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан

История показала, что чем дольше на афганской земле будут оставаться чужие войска, тем дольше будет продолжаться война. Наш народ всегда будет бороться за свою независимость.

Путь к миру в Афганистане лежит не через иностранную интервенцию, завоевание или насильное утверждение того или иного режима. Единственный путь — это национальное примирение. Кроме того, правительство страны должно быть избрано народом, а не назначено кем-либо извне. Другие страны не должны вмешиваться в наши внутриполитические процессы.

— Ожидаете ли вы положительных изменений в Афганистане после намеченных на 2019 год президентских выборов?

— Если следующий президент Афганистана будет избран народом, а выборы пройдут без вмешательства других стран, в том числе США и их союзников по НАТО, если новый глава государства будет выполнять свои обещания, я думаю, ситуация изменится к лучшему. Если все будет наоборот, хаос будет продолжаться и дальше.

Власть, которая не была избрана народом, а была навязана ему против его воли, никогда не держалась долго. В такой ситуации между властью и народом возникает конфликт, как это произошло в Афганистане.

— Какие шаги, на ваш взгляд, должен будет предпринять новый президент для того, чтобы восстановить мир в стране?

— Прежде всего очень важно, чтобы будущий президент чувствовал боль своих граждан. Кроме того, он должен навести порядок во всех сферах жизни общества, прежде всего в сфере безопасности и в экономике. Он должен бороться с наркоторговлей, безработицей и с коррупцией, сделать так, чтобы получить административные должности за деньги стало невозможно. Если говорить о международных отношениях, то новому главе государства будет необходимо развивать отношения с соседними странами.

При соблюдении этих условий народ будет поддерживать президента и его власть будет расти с каждым днем. Тогда народ и избранное им руководство совместными усилиями смогут положить конец войне.

* Запрещенная в России террористическая организация