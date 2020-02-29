Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Глава Пентагона Марк Эспер обсудил в Кабуле с афганским президентом Ашрафом Гани сделку с талибами и запуск мирного процесса, заявили в пресс-службе Пентагона.

Президент Афганистана накануне согласился перенести свою инаугурацию с тем, чтобы не сорвать подписание сделки между США и движением "Талибан" . Талибы заявляли, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.

"Эспер и президент Гани согласились, что это (соглашение – ред.) ознаменует собой начало процесса по достижению мира для афганского народа, а также безопасности и стабильности в Афганистане", - говорится в распространенном комментарии.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие".

Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения его членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.