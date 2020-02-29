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Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами
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РИА Новости

Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами

18:53 29.02.2020 (обновлено: 18:54 29.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер обсудил в Кабуле с афганским президентом Ашрафом Гани сделку с талибами и запуск мирного процесса, заявили в пресс-службе Пентагона.
Президент Афганистана накануне согласился перенести свою инаугурацию с тем, чтобы не сорвать подписание сделки между США и движением "Талибан". Талибы заявляли, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
"Эспер и президент Гани согласились, что это (соглашение – ред.) ознаменует собой начало процесса по достижению мира для афганского народа, а также безопасности и стабильности в Афганистане", - говорится в распространенном комментарии.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Вчера, 18:27
Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"
Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие".
Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения его членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.
В этот же день также была подписана совместная декларация США и афганских властей, в которой отмечается важность крепких связей двух стран и продолжение поддержки сил безопасности Афганистана, в частности, для борьбы с терроризмом.
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Вчера, 18:24
Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
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Марк ЭсперАшраф Гани АхмадзайАфганистанТалибанСШАВ мире
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