Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Афганское радикальное движение Афганское радикальное движение "Талибан" может подписать мирное соглашение с США до конца текущего месяца, заявил пакистанской газете Dawn представитель талибов Сухель Шахин.

Ранее со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщалось, что члены радикального движения "Талибан" передали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. В пятницу представитель политофиса движения Шахин в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом по подписанию соглашения о прекращении огня.

"Переговоры продолжаются… Касаемо условий соглашений – обсуждать уже нечего. Проект соглашения готов. "Дата" подписания мирного соглашения – это единственный вопрос, который нужно решить. Теперь это дело нескольких дней. Мы надеемся, что сможем подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - сообщил он газете.

Также Шахин сказал, что талибы "уменьшили масштаб военных операций", чтобы в перспективе позволить иностранным военным "благополучно выйти из Афганистана". По его словам, соглашения о прекращении огня нет, речь идет лишь о сокращении операций и только "Талибан" может решать "как, когда и где" уменьшить ведение военных действий.

Соглашение с США приведет к межафганскому диалогу и переговорам с властями по повсеместному прекращению огня, добавил Шахин. Также он уточнил, что стороны могут встретиться для дальнейшего обсуждения в субботу.

В свою очередь, телеканал Tolo News передает слова представителя президента Афганистана Седик Седдики, который заявил, что власти знают о том, что между талибами и представителями США ведутся переговоры, но "прогресса" по сокращению масштабов насилия или по прекращению огня достигнуто не было.

В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.