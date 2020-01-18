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Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
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РИА Новости

Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ

14:28 18.01.2020
2018
© AFP 2019 / Jawed TanveerСострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
© AFP 2019 / Jawed Tanveer
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Афганское радикальное движение "Талибан" может подписать мирное соглашение с США до конца текущего месяца, заявил пакистанской газете Dawn представитель талибов Сухель Шахин.
Ранее со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщалось, что члены радикального движения "Талибан" передали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. В пятницу представитель политофиса движения Шахин в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом по подписанию соглашения о прекращении огня.

"Переговоры продолжаются… Касаемо условий соглашений – обсуждать уже нечего. Проект соглашения готов. "Дата" подписания мирного соглашения – это единственный вопрос, который нужно решить. Теперь это дело нескольких дней. Мы надеемся, что сможем подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - сообщил он газете.

Также Шахин сказал, что талибы "уменьшили масштаб военных операций", чтобы в перспективе позволить иностранным военным "благополучно выйти из Афганистана". По его словам, соглашения о прекращении огня нет, речь идет лишь о сокращении операций и только "Талибан" может решать "как, когда и где" уменьшить ведение военных действий.
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Соглашение с США приведет к межафганскому диалогу и переговорам с властями по повсеместному прекращению огня, добавил Шахин. Также он уточнил, что стороны могут встретиться для дальнейшего обсуждения в субботу.
В свою очередь, телеканал Tolo News передает слова представителя президента Афганистана Седик Седдики, который заявил, что власти знают о том, что между талибами и представителями США ведутся переговоры, но "прогресса" по сокращению масштабов насилия или по прекращению огня достигнуто не было.
В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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