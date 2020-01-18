Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ

Ранее со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщалось, что члены радикального движения "Талибан" передали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. В пятницу представитель политофиса движения Шахин в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом по подписанию соглашения о прекращении огня.
"Переговоры продолжаются… Касаемо условий соглашений – обсуждать уже нечего. Проект соглашения готов. "Дата" подписания мирного соглашения – это единственный вопрос, который нужно решить. Теперь это дело нескольких дней. Мы надеемся, что сможем подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - сообщил он газете.
Также Шахин сказал, что талибы "уменьшили масштаб военных операций", чтобы в перспективе позволить иностранным военным "благополучно выйти из Афганистана". По его словам, соглашения о прекращении огня нет, речь идет лишь о сокращении операций и только "Талибан" может решать "как, когда и где" уменьшить ведение военных действий.
Соглашение с США приведет к межафганскому диалогу и переговорам с властями по повсеместному прекращению огня, добавил Шахин. Также он уточнил, что стороны могут встретиться для дальнейшего обсуждения в субботу.
В свою очередь, телеканал Tolo News передает слова представителя президента Афганистана Седик Седдики, который заявил, что власти знают о том, что между талибами и представителями США ведутся переговоры, но "прогресса" по сокращению масштабов насилия или по прекращению огня достигнуто не было.
В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.