Афганистан готов на прямой диалог с талибами* в рамках конституции

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Официальный Кабул готов к проведению прямых переговоров с движением "Талибан"* (запрещено в РФ) без предварительных условий в том случае, если они будут проходить в рамках действующей конституции Афганистана, заявил РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

"Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам. У нас нет никаких предварительных условий, кроме одного — чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Мы готовы на любой прямой диалог, встречи с талибами*, готовы выслушать их требования и высказать свое мнение по этому поводу", — сказал Тамил.

Ранее в интервью одному из телеканалов полевой командир талибов* Шир Ага заявил, что движение выступает за мирные переговоры с властями Афганистана, не дожидаясь участия посредников.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" изначально должна была состояться 4 сентября, однако по просьбе Кабула эта дата была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведет согласование новых дат и модальности будущей встречи. Ранее в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что планирует встретиться 20 сентября в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи "московского формата". Он также добавил, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

*Террористическая организация, запрещенная в России