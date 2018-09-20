Афганистан готов на прямой диалог с талибами* в рамках конституции

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Официальный Кабул готов к проведению прямых переговоров с движением "Талибан"* (запрещено в РФ) без предварительных условий в том случае, если они будут проходить в рамках действующей конституции Афганистана, заявил РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.
"Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам. У нас нет никаких предварительных условий, кроме одного — чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Мы готовы на любой прямой диалог, встречи с талибами*, готовы выслушать их требования и высказать свое мнение по этому поводу", — сказал Тамил.
Ранее в интервью одному из телеканалов полевой командир талибов* Шир Ага заявил, что движение выступает за мирные переговоры с властями Афганистана, не дожидаясь участия посредников.
*Террористическая организация, запрещенная в России