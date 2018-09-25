Александр Мантыцкий: Кабул не дал втянуть себя в кампанию против России

Международные встречи по урегулированию ситуации в Афганистане регулярно проходят на различных площадках, однако добиться серьезного прогресса в прекращении кровопролития в этой стране не удалось до сих пор. В преддверии очередной такой встречи, которая должна состояться в Москве, посол России в Афганистане Александр Мантыцкий рассказал в интервью РИА Новости о перспективах мирного разрешения конфликта, о том, на какой стадии находятся переговоры между Афганистаном и РФ по поставкам российских вертолетов, а также объяснил, почему Кабул не поддался провокациям Запада и не стал высылать российских дипломатов.

— Александр Викентьевич, по вашим оценкам, как на сегодняшний день складывается ситуация в сфере безопасности в Афганистане? Какова динамика ее развития?

— В последнее время ситуация в Афганистане резко обострилась. Практически ежедневно проходят боестолкновения, в которых гибнут очень много афганских полицейских, военнослужащих, сотрудников афганских сил национальной безопасности.

Из последних событий — захват талибами в начале августа города Газни. Только по прошествии шести дней силам нацбезопасности Афганистана удалось при содействии США выбить талибов из этого города. Захват повлек за собой большие разрушения, а также гибель многих мирных жителей и военнослужащих.

Это один из показателей того, что ситуация не улучшается. То же самое происходило на севере, в провинции Фарьяб, а также в других провинциях.

В то же время тяжелая ситуация складывается в связи с присутствием в стране "Исламского государства"*. Хотя американцы и правительство Афганистана утверждают, что ведут серьезную борьбу с игиловцами, что они уничтожают их главарей, совсем недавно в одной из провинций более 250 боевиков сдались правительственным войскам. Это было сделано под напором талибов*, которые могли уничтожить игиловцев*, поэтому те предпочли сдаться властям.

Вся ситуация показывает, что ИГ* продолжает сохранять здесь присутствие и оно отмечается серьезными, резонансными террористическими актами. Один из них произошел недавно в Кабуле — террористы подорвали спортивную школу, в результате чего было много погибших. То же самое происходит и в других городах. Это говорит о том, что потенциал ИГ* сохраняется.

Если говорить о готовности враждующих сторон к налаживанию полноценного диалога, то это вопрос неоднозначный. Правительство страны заявляет, что хотело бы начать прямые переговоры с талибами* без предварительных условий. Однако талибы* заявляют, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами — Соединенными Штатами. Пока позиции сторон никак не изменились.

— Как движется работа по согласованию новых дат встречи в московском формате по межафганскому урегулированию? Как вы оцениваете настрой Кабула? В какие сроки может состояться данная встреча?

— Как вы знаете, изначально планировалось провести очередную встречу московского формата 4 сентября, однако по просьбе афганской стороны эта дата была перенесена. Сейчас МИДы двух стран ведут согласование новой даты и модальности проведения этой встречи. Пока дата не определена. Естественно, как только все будет согласовано, она будет публично объявлена. Планируем пригласить туда и США — надеемся на то, что в этот раз американцы примут участие в работе данного формата.

— Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на полеты неопознанных вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГ* и лояльным им талибам*. Появились ли новые данные о том, кто именно вооружает террористов?

— Все данные, которые появляются на этот счет, это свидетельства местных жителей, парламентариев, общественных и политических деятелей. Совсем недавно газета "Мандегар", а также радиостанция "Салам Ватандар" сообщили, что в Сари-Пуле видели неопознанные вертолеты, которые находились в том месте, где орудуют игиловцы* и талибы*. Соответствующее заявление на эту тему было сделано по линии МИДа.

В контактах с нашими партнерами, с афганским правительством и с миссией ООН по оказанию помощи Афганистану мы поднимаем этот вопрос и отмечаем, что это не какие-то наши догадки или инсинуации, а как раз свидетельства того, о чем говорят местные жители.

— Как вы считаете, почему снабжение боевиков по воздуху проходит в условиях фактического контроля командованием НАТО воздушного пространства Афганистана?

— Очевидно, есть заинтересованные стороны, которые хотят поддерживать и игиловцев*, и талибов*, как мы видели это на примере Ирака и Сирии. Какие-то определенные силы хотели бы задействовать их потенциал, прежде всего создать на севере Афганистана плацдарм для воздействия на центральноазиатские республики.

— На ваш взгляд, условия для проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и талибами уже сформировались? В какие сроки мог бы пройти такой диалог? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк РФ будет активнее использовать санкции ООН для борьбы с ИГ* в Афганистане

— Частично я уже ответил на ваш вопрос. Позиции сторон остаются неизменными. Талибы* требуют начать прямой диалог с американцами. Ранее состоялись контакты американской стороны с официальными представителями талибов в Дохе. Пока, как мы понимаем, они не принесли позитивных результатов.

Здесь много спекуляций на тему того, готовы ли талибы пойти на дальнейшие переговоры с американцами. По крайней мере, их условие о том, что они не хотят разговаривать с правительством, не изменилось. Поэтому говорить о какой-то конкретной дате начала переговоров, дате начала мирного процесса вряд ли правомерно.

Более того, хочу подчеркнуть, что главная цель очередной встречи московского формата — содействовать запуску прямых переговоров между правительством и талибами. Это не значит, что мы собираемся подменить афганскую сторону в ее переговорах со своими визави.

— Во многих странах против России развернута мощная пропагандистская кампания, и представляется, что Афганистан, где уже многие годы пересекаются интересы России и Запада, не стал исключением в этом вопросе. Фиксируете ли вы попытки отдельных стороны навязать афганцам негативный образ нашей страны и дискредитировать проводимую ею внешнюю политику в регионе?

— Это происходит на постоянной основе, и такая кампания ведется не только в Афганистане, но и по всему миру.

Все страны, особенно соседи, хотят видеть Афганистан сильным, мирным, независимым и развивающимся. К сожалению, есть разница в понимании подходов для достижения этих целей. США и западные страны действуют в соответствии со своим планом, который, как мы видим, не приводит к положительным результатам уже в течение 17 лет. При этом все время афганский народ, да и весь мир, слышит, что ситуация улучшается, боевики несут большие потери и морально сломлены, но результат остается неизменным — война продолжается, мирное население все так же гибнет, количество жертв растет, производство наркотиков беспрецедентно увеличилось.

В такой ситуации американские генералы должны были придумать весомую причину своих неудач и миллиардных трат, чтобы скрыть свою некомпетентность, обосновать налогоплательщикам и правительству необходимость новых финансовых вливаний. Поэтому создается образ врага, который будет во всем виноват. Так как население в западных странах и США все еще помнит времена холодной войны, то самое простое, конечно же, это возродить русский след.

Отсюда появляются необоснованные и сфабрикованные обвинения в адрес России, в которых любой мыслящий человек найдет множество нестыковок. Если не реагировать на провокации, это однозначно ударит по имиджу нашей страны, ведь людям, простым дехканам, занятым каждодневным тяжелым трудом, некогда разбираться в тонкостях политики. Они будут принимать эту ложь за истину. Но надо отдать должное афганскому руководству, зачастую они не идут на поводу провокаций западников. Как нам стало известно, их пытались втянуть в кампанию по высылке российских дипломатов, но они не поддались и остались верными своему мнению.

— Как российская сторона реагирует на эту пропаганду? Какие на сегодняшний день достигнуты результаты? © РИА Новости / Александр Гращенков Перейти в фотобанк Политик рассказал, как можно положить конец конфликту в Афганистане

— Мы постоянно на это указываем и разоблачаем работу так называемых черных пиарщиков, доказываем несостоятельность таких материалов. Хочу отметить, что представители правящих и бизнес-кругов порой сами удивляются очевидным противоречиям в этих статьях.

Конечно, наше загранучреждение отслеживает подобные вбросы в СМИ. Дипломаты готовят материалы для опровержения, наша пресс-служба работает с местными информагентствами. Вы правильно подметили, пропагандистская работа против России ведется во всем мире, поэтому и реагировать надо одновременно во всех странах, а не только в отдельно взятом Афганистане. На сайте МИД России есть отдельная рубрика, посвященная опровержению фейковых новостей. Как видите, работа налажена на министерском уровне.

— В прошлом году США оказали беспрецедентное давление на Кабул, вынудив его отказаться от использования российских вертолетов семейства Ми, которые, как отмечали в Москве, отлично зарекомендовали себя в афганских условиях. Наблюдаются ли какие-либо положительные сдвиги на этом направлении?

— Положительных сдвигов нет. Политика Соединенных Штатов по-прежнему направлена на то, чтобы заменить действующие здесь вертолеты: Ми-8, Ми-17, Ми-25 и Ми-35 на американскую авиатехнику. Здесь есть и политический вопрос — это давление Конгресса США. Они уже давно давят на администрацию Соединенных Штатов с тем, чтобы она не закупала вертолетную технику у России.

© AP Photo / Kristin M. Hall, File Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана © AP Photo / Kristin M. Hall, File Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана

У нас было подписано несколько контрактов, и Рособоронэкспорт в рамках этих контрактов поставил американской стороне 63 вертолета для дальнейшей передачи Афганистану. Уже тогда была развернута кампания, чтобы прекратить такое сотрудничество.

Второй аспект проблемы — экономический, когда деньги используются на то, чтобы поставить авиатехнику, которая уже давно выведена из эксплуатации, находится на складах, американским заказчикам и фирмам.

Что касается сравнения полетных характеристик, то по общему признанию и американцев, и афганцев вертолеты Ми-17, Ми-35 более приспособлены для работы в Афганистане. Стоит также отметить, что и сами афганские летчики обучены летать на них.

Нам говорили, что афганская сторона заинтересована в том, чтобы в дальнейшем использовать наши вертолеты. Неоднократно российская сторона поднимала этот вопрос перед американцами, предлагала продолжить наше сотрудничество в техническом обеспечении вертолетов. К сожалению, внятного позитивного ответа нет. Будет ли продолжаться такое сотрудничество с афганской стороной, сказать трудно, поскольку американцы четко нацелены на замену нашей техники на свою, а кто платит, тот и заказывает музыку.

— Правильно ли я понимаю, что сегодня настрой афганской стороны на развитие ВТС с Россией достаточно сдержанный?

— В рамках авиатехники — да. В 2016 году мы подписали межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи. В феврале того же года мы передали им очередную партию автоматов (10 тысяч) и боеприпасов (более 2 миллионов патронов). К сожалению, мы не видим какого-либо настроя с афганской стороны на то, чтобы получить нашу технику и вооружения.

* Террористические организации, запрещенные в России