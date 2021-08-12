https://ria.ru/20210812/afganistan-1745550712.html
В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки
В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки - РИА Новости, 12.08.2021
В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки
Соединенные Штаты сохраняют возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану, несмотря на обострившуюся обстановку в сфере безопасности в стране, заявил РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:40
2021-08-12T21:40
2021-08-12T21:59
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афганистан
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты сохраняют возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану, несмотря на обострившуюся обстановку в сфере безопасности в стране, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Даже несмотря на более сложную обстановку в сфере безопасности, мы сохраняем возможность оказывать гуманитарную поддержку и содействие Афганистану", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, нед прайс
21:40 12.08.2021 (обновлено: 21:59 12.08.2021)
В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки
Представитель госдепартамента США Нед Прайс: США сохранят возможность для гумпомощи Афганистану
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости.
Соединенные Штаты сохраняют возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану, несмотря на обострившуюся обстановку в сфере безопасности в стране, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс
.
"Даже несмотря на более сложную обстановку в сфере безопасности, мы сохраняем возможность оказывать гуманитарную поддержку и содействие Афганистану", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.