https://ria.ru/20210812/afganistan-1745550712.html

В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки

В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки - РИА Новости, 12.08.2021

В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки

Соединенные Штаты сохраняют возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану, несмотря на обострившуюся обстановку в сфере безопасности в стране, заявил РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T21:40

2021-08-12T21:40

2021-08-12T21:59

в мире

сша

афганистан

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты сохраняют возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану, несмотря на обострившуюся обстановку в сфере безопасности в стране, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Даже несмотря на более сложную обстановку в сфере безопасности, мы сохраняем возможность оказывать гуманитарную поддержку и содействие Афганистану", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, нед прайс