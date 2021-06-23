https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html

"Американцы уходят, мир скоро вздрогнет": что началось в Афганистане

"Американцы уходят, мир скоро вздрогнет": что началось в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2021

"Американцы уходят, мир скоро вздрогнет": что началось в Афганистане

Обстрелы позиций правительственных войск, теракты, засады на автомагистралях — с выводом контингентов НАТО из Афганистана ситуация там резко обострилась... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

нато

афганистан

сша

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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Обстрелы позиций правительственных войск, теракты, засады на автомагистралях — с выводом контингентов НАТО из Афганистана ситуация там резко обострилась. Талибы, которых американцам так и не удалось нейтрализовать за 20 лет операции, перешли в наступление по всем фронтам. Сейчас экстремистская организация контролирует немалую часть страны и стремительно распространяет влияние на соседние государства.Боевики наступаютНапомним, что США и их союзники начали выводить войска из Афганистана 1 мая. Иностранные контингенты должны полностью покинуть страну уже к 11 сентября 2021-го — к 20-й годовщине терактов на Манхэттене, которые и привели американцев к войне с терроризмом. Президент США Джо Байден подчеркнул: спешки в этом процессе не будет. И пригрозил "Талибану" жестким ответом, если боевики попытаются раскачать ситуацию в стране. Однако экстремистов угроза не напугала — уже несколько недель они активно наступают на позиции правительственных сил и развернули военные действия на большей части Афганистана.Талибы заняли обширные территории в сельских районах, атаковали крупные города и райцентры. Так, 11 июня они напали на населенные пункты в районе Толак провинции Гор. В результате налета бандиты убили 20 сотрудников сил безопасности и ранили еще столько же. По сообщениям афганских СМИ, после боя местность полностью перешла под контроль экстремистов.В середине месяца талибы без боя заняли базу афганской армии в провинции Сари-Пуль. Захватили 20 внедорожников "Хамви", 50 армейских грузовиков, 30 пикапов и около 300 штурмовых винтовок M-16, а также несколько тонн боеприпасов. По сообщениям местных СМИ, солдат заранее проинформировали о наступлении, после чего они, посовещавшись, оставили позиции, не рискнув сойтись с противником.Тех, кто оказывает сопротивление, талибы безжалостно уничтожают и наносят армии крайне чувствительные удары. В провинции Газни 16 июня подбили из гранатомета вертолет UH-60 Black Hawk Вооруженных сил Афганистана. Поврежденная машина дотянула до аэродрома и совершила вынужденную посадку, но, скорее всего, ее спишут. С начала года афганские ВВС потеряли от вражеского огня уже как минимум семь вертолетов, в том числе два UH-60, переданных американцами.Правительственные войска тоже периодически выступают, однако речь идет скорее о разовых акциях, нежели о перехвате инициативы. Силы обороны и безопасности Афганистана 15 июня отчитались о ликвидации более 160 талибов, еще около ста боевиков получили ранения различной степени тяжести. Антитеррористическую операцию проводили в провинциях Кундуз, Газни, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан.Впрочем, такие вылазки — лишь капля в море. Надо признать: без поддержки иностранных контингентов Кабул мало что может противопоставить ордам боевиков. Пользуясь численным превосходством и знанием местности, они раз за разом наносят удары там, где армия не ждет.Взрывоопасный регионПосле ухода советских войск страна быстро превратилась в главного мирового производителя героина. Вывод американского контингента грозит другой проблемой — взрывным распространением терроризма в соседних странах. Да, в кругах экстремистов талибов считают чуть ли не умеренными. Однако на подконтрольных территориях они устроили шариатский ад. Под запрет в повседневной жизни попали телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры, шахматы, белая обувь и многое другое. Неисламские памятники в Афганистане последовательно уничтожают.В целом ситуация очень напоминает события в Сирии в начале 2010-х — боевики ИГ* тогда всего за несколько лет заняли больше половины территории страны и "пустили метастазы" в соседние государства. Как и бандиты "Исламского государства"*, талибы ведут активную пропаганду и агитируют военнослужащих противника переходить на их сторону. Нередко к экстремистам перебегают не только одиночки, но и целые подразделения. Правительство Афганистана утверждает, что отобьет у "Талибана" потерянные районы и не допустит утраты контроля над ключевыми позициями. Однако серьезных успехов армия пока не добилась.Ситуация осложняется тем, что в Афганистане обосновалось много боевиков ИГ*, потерпевшего поражение на Ближнем Востоке. Они вообще не признают границ, установленных светскими властями. После ухода США и НАТО поток вербовщиков-эмиссаров хлынет в соседние государства, до небес взлетит уровень наркотрафика и контрабанды оружия. Естественно, это не может не волновать Россию. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо заявил: Москва и Душанбе совместно планируют отражение возможных угроз с афганского направления. И признал — ситуация в стране деградирует.Проблема для всехВ США понимают, чем грозит уход их войск из Афганистана, и прекрасно осознают: захват власти экстремистами — лишь вопрос времени. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса сообщил: международным террористическим организациям в этой стране потребуется примерно два года на восстановление сил. Напомним: в начале июня Центральное командование ВС США объявило о завершении вывода более половины контингента из Афганистана.Рост террористической угрозы в регионе стал одной из тем для обсуждения на встрече президентов России и США в Женеве 16 июня. На пресс-конференции после переговоров Джо Байден сказал, что Владимир Путин готов оказать поддержку в восстановлении безопасности в Афганистане. Детали разговора неизвестны, но американская сторона и раньше заявляла о намерениях делегировать афганскую проблему другим странам. Американский президент еще весной призвал власти Пакистана, России, Китая, Индии и Турции активнее помогать Кабулу.По данным издания The New York Times, в Пентагоне в начале июня рассматривали возможность авиаударов по террористам, если столица или другие крупные города окажутся под угрозой взятия. Однако позже генерал морской пехоты Кеннет Маккензи в интервью американским СМИ сообщил: авиацию задействуют, только если "раскроют планы проведения террористических атак против американской родины или ее ближайших союзников".Напрашивается простой вывод: американцы больше не хотят играть роль миротворцев в регионе и умывают руки, демонстративно не желая брать на себя ответственность за последствия.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210621/torpedy-1737536512.html

афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, афганистан, сша