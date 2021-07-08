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Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:28
2021-07-08T21:28
джо байден
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден."Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", - сказал Байден, выступая с телеобращением."США достигли того, чего хотели в Афганистане", - добавил он.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740514422.html
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джо байден, афганистан, сша, в мире
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
21:28 08.07.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден готовится выступить с речью в честь Дня Независимости США. 4 июля 2021
Президент США Джо Байден готовится выступить с речью в честь Дня Независимости США. 4 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден.
"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", - сказал Байден, выступая с телеобращением.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 20:09
В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана
"США достигли того, чего хотели в Афганистане", - добавил он.
 
Джо БайденАфганистанСШАВ мире
 
 
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