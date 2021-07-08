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Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:28
2021-07-08T21:28
2021-07-08T21:28
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден."Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", - сказал Байден, выступая с телеобращением."США достигли того, чего хотели в Афганистане", - добавил он.
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джо байден, афганистан, сша, в мире
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа