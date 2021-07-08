https://ria.ru/20210708/vyvod-1740521868.html

Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана

Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021

Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана

США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:28

2021-07-08T21:28

2021-07-08T21:28

джо байден

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа, процесс идет без потерь, заявил американский президент Джо Байден."Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", - сказал Байден, выступая с телеобращением."США достигли того, чего хотели в Афганистане", - добавил он.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740514422.html

афганистан

сша

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