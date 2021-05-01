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"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
Десятки тысяч погибших, сотни миллиардов потраченных долларов и неясное будущее для вечно воюющего региона — с 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:07
россия
марк милли
шерали мирзо
министерство обороны сша
одкб
джо байден
москва
талибан
сша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч погибших, сотни миллиардов потраченных долларов и неясное будущее для вечно воюющего региона — с 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска из Афганистана. Западные военные должны полностью покинуть страну к 11 сентября 2021-го — двадцатой годовщине атаки смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке, после которой и началась война с терроризмом. Но американцам и их союзникам так и не удалось добиться поставленной цели — усмирить движение "Талибан".Бунт генераловО выводе американской армии из Афганистана и завершении самой долгой войны в истории США президент Джо Байден объявил в середине апреля. Он подчеркнул, что спешки не будет, и пригрозил "Талибану" жестким ответом, если боевики попытаются напасть на коалиционные силы. Следом о желании покинуть страну объявили и союзники Вашингтона, в частности Великобритания. "Решение президента дает нам возможность перераспределить усилия, чтобы сдерживать или, если потребуется, победить противников, — сказал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин. — И мы продолжим это с неменьшей эффективностью, в том числе активизируя наши союзы, такие как НАТО, и борясь с вызовами, которые угрожают национальным интересам".Впрочем, генералитет несильно обрадовался инициативе Байдена. По информации газеты Wall Street Journal, ряд высокопоставленных сотрудников Пентагона выступили против полного вывода войск. В частности, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер призвали оставить в Афганистане как минимум 2,5 тысячи штыков. Журналисты также выяснили, что против был и министр обороны: Ллойд Остин предупреждал президента, что полный вывод войск лишит Афганистан хоть какой-то стабильности.Затянутый процессСкептицизм военачальников вполне объясним. За 20 лет войны коалиция, возглавляемая США, так и не смогла разгромить "Талибан". Не удалось в достаточной степени обучить, вооружить и Афганские национальные силы безопасности, чтобы они могли самостоятельно бороться с угрозой. Многомиллиардные вливания в афганскую армию, полицию и спецслужбы "ушли в песок", отметили в российском МИД. И в Пентагоне это прекрасно понимают. В прошлом году в Катаре представители США и "Талибана" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев. То есть к 1 мая 2021-го их уже не должно было там быть.Перенос сроков вызвал бурное недовольство "Талибана". Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Иначе пригрозили принять контрмеры. Глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов попросил лидеров организации избежать военной эскалации. Однако, по мнению многих специалистов, проблем не избежать."Чисто технически, если очень поспешить, вывести личный состав из Афганистана за указанный промежуток времени вполне возможно, — сказал в эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Другое дело, что это приведет к серьезному кризису безопасности в стране, потому что во многом прочность нынешнего официального кабульского режима держится на вооруженной поддержке США и НАТО. Если эта поддержка исчезнет, то усилится наступление "Талибана". И вполне вероятно, что в течение года произойдет полный демонтаж действующего правительства. Даже сейчас, когда контингенты еще не выведены, "Талибан" вполне успешно расширяет зону влияния, контролирует многие сельские районы, наносит серьезный урон правительственным войскам. После ухода США ситуация может стать гораздо более драматической".Разгрести бардакПо мнению экспертов, приход "Талибана" к власти резко радикализирует регион. Есть риск, что экстремисты на этом не остановятся и постараются втянуть в орбиту своего влияния соседние государства, в том числе республики Средней Азии — союзников России по ОДКБ. И если одна из них подвергнется нападению террористов, Москва, исходя из договорных обязательств, будет обязана вмешаться.Ситуация осложняется и тем, что в Афганистане обосновалось много боевиков ИГ*, потерпевшего поражение на Ближнем Востоке. Они вообще не признают границ, установленных светскими властями стран. После ухода США и НАТО в соседние государства хлынет поток вербовщиков-эмиссаров, до небес взлетит уровень наркотрафика и контрабанды оружия.Но решением этой проблемы, по задумке Байдена, займутся уже другие. Американский президент призвал власти Пакистана, России, Китая, Индии и Турции активнее помогать и поддерживать Кабул.Россию перспективы разгребать откровенный бардак, оставленный американцами, отнюдь не вдохновляют. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо заявил, что Москва и Душанбе совместно планируют отражение возможных угроз с афганского направления. По его словам, ситуация в стране деградирует. "Мы оказываем поддержку таджикистанской стороне, уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы", — подчеркнул Шойгу.Сложившееся в Афганистане положение многие сравнивают с обстановкой перед уходом из страны Ограниченного контингента советских войск в 1989-м. Эту операцию СССР провел в кратчайшие сроки и практически без эксцессов. Ставленнику Москвы — президенту Демократической Республики Афганистан Мухаммеду Наджибулле — удалось сохранить власть до апреля 1992-го, пока радикалы-повстанцы не вступили в Кабул. Сколько продержится нынешнее афганское правительство — вопрос открытый. *Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, марк милли, шерали мирзо, министерство обороны сша, одкб, джо байден, москва, талибан, сша, безопасность

"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России

08:00 01.05.2021 (обновлено: 08:07 01.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч погибших, сотни миллиардов потраченных долларов и неясное будущее для вечно воюющего региона — с 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска из Афганистана. Западные военные должны полностью покинуть страну к 11 сентября 2021-го — двадцатой годовщине атаки смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке, после которой и началась война с терроризмом. Но американцам и их союзникам так и не удалось добиться поставленной цели — усмирить движение "Талибан".

Бунт генералов

О выводе американской армии из Афганистана и завершении самой долгой войны в истории США президент Джо Байден объявил в середине апреля. Он подчеркнул, что спешки не будет, и пригрозил "Талибану" жестким ответом, если боевики попытаются напасть на коалиционные силы. Следом о желании покинуть страну объявили и союзники Вашингтона, в частности Великобритания.
"Решение президента дает нам возможность перераспределить усилия, чтобы сдерживать или, если потребуется, победить противников, — сказал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин. — И мы продолжим это с неменьшей эффективностью, в том числе активизируя наши союзы, такие как НАТО, и борясь с вызовами, которые угрожают национальным интересам".
Впрочем, генералитет несильно обрадовался инициативе Байдена. По информации газеты Wall Street Journal, ряд высокопоставленных сотрудников Пентагона выступили против полного вывода войск. В частности, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер призвали оставить в Афганистане как минимум 2,5 тысячи штыков.
Журналисты также выяснили, что против был и министр обороны: Ллойд Остин предупреждал президента, что полный вывод войск лишит Афганистан хоть какой-то стабильности.

Затянутый процесс

Скептицизм военачальников вполне объясним. За 20 лет войны коалиция, возглавляемая США, так и не смогла разгромить "Талибан". Не удалось в достаточной степени обучить, вооружить и Афганские национальные силы безопасности, чтобы они могли самостоятельно бороться с угрозой.
Многомиллиардные вливания в афганскую армию, полицию и спецслужбы "ушли в песок", отметили в российском МИД. И в Пентагоне это прекрасно понимают. В прошлом году в Катаре представители США и "Талибана" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев. То есть к 1 мая 2021-го их уже не должно было там быть.
Перенос сроков вызвал бурное недовольство "Талибана". Американцев обвинили в нарушении договоренности, достигнутой в Дохе, и в невыполнении взятых на себя обязательств. Талибы настоятельно призывали "Америку и все оккупирующие страны" не затягивать войну и немедленно покинуть страну. Иначе пригрозили принять контрмеры.
Глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов попросил лидеров организации избежать военной эскалации. Однако, по мнению многих специалистов, проблем не избежать.
"Чисто технически, если очень поспешить, вывести личный состав из Афганистана за указанный промежуток времени вполне возможно, — сказал в эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Другое дело, что это приведет к серьезному кризису безопасности в стране, потому что во многом прочность нынешнего официального кабульского режима держится на вооруженной поддержке США и НАТО. Если эта поддержка исчезнет, то усилится наступление "Талибана". И вполне вероятно, что в течение года произойдет полный демонтаж действующего правительства. Даже сейчас, когда контингенты еще не выведены, "Талибан" вполне успешно расширяет зону влияния, контролирует многие сельские районы, наносит серьезный урон правительственным войскам. После ухода США ситуация может стать гораздо более драматической".

Разгрести бардак

По мнению экспертов, приход "Талибана" к власти резко радикализирует регион. Есть риск, что экстремисты на этом не остановятся и постараются втянуть в орбиту своего влияния соседние государства, в том числе республики Средней Азии — союзников России по ОДКБ. И если одна из них подвергнется нападению террористов, Москва, исходя из договорных обязательств, будет обязана вмешаться.
Ситуация осложняется и тем, что в Афганистане обосновалось много боевиков ИГ*, потерпевшего поражение на Ближнем Востоке. Они вообще не признают границ, установленных светскими властями стран. После ухода США и НАТО в соседние государства хлынет поток вербовщиков-эмиссаров, до небес взлетит уровень наркотрафика и контрабанды оружия.
Но решением этой проблемы, по задумке Байдена, займутся уже другие. Американский президент призвал власти Пакистана, России, Китая, Индии и Турции активнее помогать и поддерживать Кабул.
Россию перспективы разгребать откровенный бардак, оставленный американцами, отнюдь не вдохновляют. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо заявил, что Москва и Душанбе совместно планируют отражение возможных угроз с афганского направления. По его словам, ситуация в стране деградирует.
"Мы оказываем поддержку таджикистанской стороне, уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы", — подчеркнул Шойгу.
Сложившееся в Афганистане положение многие сравнивают с обстановкой перед уходом из страны Ограниченного контингента советских войск в 1989-м. Эту операцию СССР провел в кратчайшие сроки и практически без эксцессов. Ставленнику Москвы — президенту Демократической Республики Афганистан Мухаммеду Наджибулле — удалось сохранить власть до апреля 1992-го, пока радикалы-повстанцы не вступили в Кабул. Сколько продержится нынешнее афганское правительство — вопрос открытый.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
РоссияМарк МиллиШерали МирзоМинистерство обороны СШАОДКБДжо БайденМоскваТалибанСШАБезопасность
 
 
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