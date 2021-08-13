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Талибы захватили столицу афганской провинции Логар
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар
Представитель местных властей подтвердил захват боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) города Пули-Алам –... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:34
2021-08-13T14:54
в мире
логар (провинция)
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель местных властей подтвердил захват боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула, передает агентство Франс Пресс.Ранее в пятницу талибы заявили среди прочего об установлении контроля над Пули-Аламом. Власти эти сообщения не подтверждали."Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся", - заявил агентству местный депутат и представитель совета провинции Саид Карибулла Садат.По его словам, большая часть чиновников "убежала" в Кабул.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, логар (провинция), обострение ситуации в афганистане, кабул (город), талибан, афганистан
14:34 13.08.2021 (обновлено: 14:54 13.08.2021)
 
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар

Франс Пресс: талибы захватили столичный город Пули-Алам афганской провинции Логар

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель местных властей подтвердил захват боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула, передает агентство Франс Пресс.
Ранее в пятницу талибы заявили среди прочего об установлении контроля над Пули-Аламом. Власти эти сообщения не подтверждали.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 01:39
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана
"Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся", - заявил агентству местный депутат и представитель совета провинции Саид Карибулла Садат.
По его словам, большая часть чиновников "убежала" в Кабул.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 12:55
Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреЛогар (провинция)Обострение ситуации в АфганистанеКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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