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Талибы захватили столицу афганской провинции Логар

Талибы захватили столицу афганской провинции Логар - РИА Новости, 13.08.2021

Талибы захватили столицу афганской провинции Логар

Представитель местных властей подтвердил захват боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) города Пули-Алам –... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:34

2021-08-13T14:34

2021-08-13T14:54

в мире

логар (провинция)

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель местных властей подтвердил захват боевиками радикального движения "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено) города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула, передает агентство Франс Пресс.Ранее в пятницу талибы заявили среди прочего об установлении контроля над Пули-Аламом. Власти эти сообщения не подтверждали."Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся", - заявил агентству местный депутат и представитель совета провинции Саид Карибулла Садат.По его словам, большая часть чиновников "убежала" в Кабул.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745621080.html

логар (провинция)

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T14:34 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, логар (провинция), обострение ситуации в афганистане, кабул (город), талибан, афганистан