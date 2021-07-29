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Крупные наводнения в мире в 2016-2021 годах

Крупные наводнения в мире в 2016-2021 годах - РИА Новости, 29.07.2021

Крупные наводнения в мире в 2016-2021 годах

В ночь на 29 июля ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в районе Камдиш Афганистана. Мощные потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот. Жертвами... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:17

2021-07-29T14:17

2021-07-29T14:17

наводнения

справки

в мире

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2021В ночь на 29 июля ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в районе Камдиш Афганистана. Мощные потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 40 человек. СМИ сообщили, что погибших может быть до 150 человек.23 июля стало известно, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями. В результате ливней, вызвавших сильные наводнения и оползни, в штате Махараштра погибли 164 человека, около 100 человек пропали без вести. 17 июля сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. В зоне бедствия оказались более 13 миллионов человек. В результате наводнения погибли 99 человек. 14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Наиболее пострадала в результате стихии провинция Валлония на юге страны. Наводнения унесли жизни свыше 40 человек. 12 июля в Германии начались сильные ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон. 3 апреля наводнения обрушились на столицу и крупнейший город Восточного Тимора Дили и другие районы страны, которые нанесли значительный материальный ущерб, тысячи людей остались без крыши над головой. Стихия унесла жизни 27 человек. 20204 июля в Китае начались сильные дожди, которые подняли уровень воды в реках, что привело к наводнениям. В 212 реках по всей стране превысил критическую отметку, уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды. В течение недели наводнения затронули 27 провинциях Китая. Стихия разрушила более 28 тысяч строений и уничтожила боле 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Почти 38 миллионов человек пострадали, более 140 человек погибли или пропали без вести. В конце мая в Индии в штате Ассам начались наводнения из-за обильных осадков. Стихия затронула 26 округов. Уровень воды в крупной индийской реке Брахмапутра в нескольких районах поднялся выше критической отметки. Затопленными оказались по меньшей мере 2678 деревень. В результате наводнений погибли 79 человек. В конце января в области Линди на юго-востоке Танзании из-за сильных дождей произошло переполнение рек. Без крова остались 15 тысяч танзанийцев по всей области Линди. Наводнение унесло жизни 21 жителя страны. 24 января в Бразилии в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков – 171,8 миллиметра, что привело к наводнению. Наводнение затронули штат Эспириту-Санту. Более 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В результате наводнений и оползней погибли 64 человека. 201927 сентября в Индии в штате Бихар из-за сильных ливней последовали наводнения. Погибли 73 человека. Часть людей утонула, некоторые погибли из-за падения стен и деревьев. Наряду с этим в воду попали электропровода, что также привело к гибели местных жителей. В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. Стихия унесла жизни свыше 270 человек. 18-20 августа в северных штатах Индии в результате грозовых ливней и спровоцированных ими наводнений погибли еще 58 человек. 16 марта проливные дожди обрушились на северо-восточную часть провинции Папуа в Индонезии. Стихия унесла жизни 63 человек. 15 марта циклон "Идаи" обрушился на центральную часть Мозамбика, где его жертвами стали по меньшей мере 66 человек. В результате разгула стихии свыше полумиллиона человек оказались отрезанными от внешнего мира в городе Бейра. Циклон также затронул Зимбабве, где из-за наводнения погибли 65 человек. 201818 сентября в Нигерии из-за обрушившегося наводнения правительство страны объявило о национальной катастрофе в четырех штатах. Погибли 199 человек, более тысячи человек пострадали. 6 сентября Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сообщила о наводнениях и оползнях на западе КНДР, вызванных сильными ливнями. Стихия разрушила более 800 зданий. В результате наводнения погибли 76 человек, еще 75, включая детей, пропали без вести, тысячи остались без крова. 8 августа на штат Керала в Индии обрушились мощные муссонные ливни, которые вызвали самое сильное за последние 100 лет наводнение. За неделю в результате стихии погибли 324 человека. В начале июля на юго-западные и центральные районы Японии обрушились ливневые дожди, которые привели к паводкам и оползням, из-за чего несколько городов оказались затоплены. Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку. Из районов бедствия было эвакуировано 5,6 тысячи человек. В результате наводнения погибли около 200 человек. В конце марта в Кении начались сильные ливни, которые вызвали наводнения. Ситуация в стране резко ухудшилась, когда кенийская энергокомпания KenGen (Kenya Electricity Generating Company) начала спуск воды из своих ГЭС на реке Тана, вышедшей из берегов. Свыше 211 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В результате наводнений погибли 112 человек. действия стихии затронули в общей сложности более 260 тысяч человек.В ночь с 3 на 4 января в столице Конго Киншасе сильные дожди вызвали наводнение. Стихия унесла жизни около 40 человек. 2017В начале июля на японском острове Кюсю произошли наводнения и оползни, в результате которых погибли 35 человек. Количество выпавших за одни сутки осадков превысило месячную норму, реки оказались переполненными и превратились в бурлящие потоки, сметающие все на своем пути. Материальный ущерб от наводнений после рекордных проливных дождей превысил миллиард долларов. 22 июня в провинции Хунань на юго-востоке Китая начались проливные дожди, которые затронули более 12 миллионов жителей. Стихия разрушила 53 тысячи домов и повредила еще порядка 350 тысяч строений. Из-за наводнений погибли и пропали без вести 83 человека. 201626 декабря в Демократической Республике Конго (ДРК) ливневые дожди привели к разливу реки Каламю на юго-западе страны. По меньшей мере 50 человек погибли, еще 10 тысяч человек остались без крова. В декабре стало известно, что наводнения в центральных провинциях Вьетнама унесли жизни 24 человек, еще 16 пострадали. В результате стихийного бедствия были затоплены более 19 тысяч гектаров рисовых полей, почти 10 тысяч гектаров с зерновыми и почти четыре гектара с лесонасаждениями. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 35,11 миллиона долларов. В начале декабря на юге Таиланда из-за аномально продолжительных и сильных ливней произошло наводнение. Погибли 22 человека, пострадали более 750 тысяч человек в 4,7 тысячи населенных пунктов, были частично разрушены 1,5 тысячи асфальтовых шоссейных дорог, уничтожены 129 мостов, 65 линий водопровода и других трубопроводов, 59 плотин на реках и водохранилищах. В октябре в КНДР произошли сильнейшие за последние 70 лет наводнения, которые охватили северокорейскую провинцию Хамген-Пукто после ливневых дождей, вызванных тайфуном "Лайонрок" и разливом реки Туманган. Около 400 человек пропали без вести, 138 погибли. В сентябре в районе Гарут в западной части главного индонезийского острова Ява произошло наводнение. Погибли 30 человек, еще 22 пропали без вести. 14 августа стало известно, что в Судане, спровоцированные двухнедельными ливнями крупные наводнения, привели к гибели 100 человек. Были разрушены более 13 тысяч домов, пострадали и были вынуждены искать убежища более 122 тысяч человек. В июле на северо-восток Индии обрушились сильные дожди. В результате ЧП погибли более 40 человек. Стихией были затронуты почти два миллиона человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнения, справки, в мире