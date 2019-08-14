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РИА Новости

В Индии наводнения и ливни унесли жизни более 270 человек, сообщили СМИ

16:01 14.08.2019
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© REUTERS / SIVARAM VЭвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
© REUTERS / SIVARAM V
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. Свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений, сообщает в среду телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о 230 жертвах стихии. В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала. Последний является рекордсменом по числу жертв – согласно информации телеканала, здесь погибли не менее 95 человек, более 50 пропали без вести.
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В соседнем штате Карнатака наводнения и ливни унесли жизни 54 человек. Суммарное число погибших в Махараштре и Гуджарате составляет почти 80 человек. Поступают данные о погибших и из других регионов. Так, жертвами стихии в штатах Уттаракханд и Мадхья-Прадеш стали более 40 человек.
Поисково-спасательные операции в затронутых наводнениями штатах продолжаются. К этим операциям подключены вооруженные силы.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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