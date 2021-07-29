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Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 99
Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 99 - РИА Новости, 29.07.2021
Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 99
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 99, в зоне бедствия оказались более 13 миллионов человек, говорится в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:47
2021-07-29T11:47
2021-07-29T11:52
хэнань
в мире
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ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 99, в зоне бедствия оказались более 13 миллионов человек, говорится в сообщении местных властей.Ранее сообщалось о 73 погибших."По предварительным данным, на 12.00 29 июля из-за продолжительных ливней в провинции Хэнань погибли 99 человек", - говорится в распространенном заявлении.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
https://ria.ru/20210728/soboleznovaniya-1743258173.html
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хэнань, в мире
11:47 29.07.2021 (обновлено: 11:52 29.07.2021)
Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 99
Власти: число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 99