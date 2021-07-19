https://ria.ru/20210719/navodnenie-1741829634.html

Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек

Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек - РИА Новости, 19.07.2021

Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек

По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:20

2021-07-19T12:20

2021-07-19T14:42

наводнение в германии

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741863319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3773427dbc7322b84c23e6bd102ef901.jpg

БЕРЛИН, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus.Ранее полиция города Кобленц сообщила, что число жертв в округе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц выросло до 117 человек, по меньшей мере 749 человек числятся пропавшими без вести.В Германии на прошлой неделе прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Канцлер Ангела Меркель накануне посетила районы бедствия.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741770631.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наводнения в Германии: число жертв растет, введен режим ЧС По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе ФРГ. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Много людей числятся пропавшими без вести. 2021-07-19T12:20 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, германия, в мире