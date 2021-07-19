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Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек
Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек - РИА Новости, 19.07.2021
Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек
По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:20
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наводнение в германии
германия
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БЕРЛИН, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus.Ранее полиция города Кобленц сообщила, что число жертв в округе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц выросло до 117 человек, по меньшей мере 749 человек числятся пропавшими без вести.В Германии на прошлой неделе прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Канцлер Ангела Меркель накануне посетила районы бедствия.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Наводнения в Германии: число жертв растет, введен режим ЧС
По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе ФРГ. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Много людей числятся пропавшими без вести.
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наводнение в германии, германия, в мире
12:20 19.07.2021 (обновлено: 14:42 19.07.2021)
 
Жертвами наводнения на западе Германии стали не менее 164 человек

Онлайн-журнал Focus: по меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе Германии, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus.
Ранее полиция города Кобленц сообщила, что число жертв в округе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц выросло до 117 человек, по меньшей мере 749 человек числятся пропавшими без вести.
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 21:09
На западе Германии произошел разлив нефти
В Германии на прошлой неделе прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Канцлер Ангела Меркель накануне посетила районы бедствия.
Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
 
Наводнение в ГерманииГерманияВ мире
 
 
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