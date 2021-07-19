https://ria.ru/20210719/navodneniya-1741839829.html

"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе

"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе - РИА Новости, 19.07.2021

"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе

Сильные ливни в Германии, Бельгии, Нидерландах и Австрии привели к катастрофическим наводнениям с человеческими жертвами. Кадры из зоны бедствия — в фотоленте... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:41

2021-07-19T17:41

2021-07-19T17:41

наводнение в германии

погода

наводнение

бельгия

нидерланды

фото

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Сильные ливни в Германии, Бельгии, Нидерландах и Австрии привели к катастрофическим наводнениям с человеческими жертвами. Кадры из зоны бедствия — в фотоленте Ria.ru.

бельгия

нидерланды

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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