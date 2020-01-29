В Бразилии число погибших из-за наводнений возросло до 64 человек

Согласно последним данным, 53 человека погибли и 65 пострадали в штате Минас-Жерайс, на который пришелся основной удар стихии. Еще девять человек погибли в штате Эспириту-Санту и двое - в штате Рио-де-Жанейро. По меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести. По данным телеканала, более 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.