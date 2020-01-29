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2020-01-29T09:26+0300
https://ria.ru/20200129/1563997206.html
В Бразилии число погибших из-за наводнений возросло до 64 человек
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РИА Новости

В Бразилии число погибших из-за наводнений возросло до 64 человек

09:26 29.01.2020
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© AFP 2019 / Douglas MagnoЖитель расчищает завал возле своего дома после переполнения ручья Да Прата из-за проливных дождей в Бразилии. 28 января 2020
Житель расчищает завал возле своего дома после переполнения ручья Да Прата из-за проливных дождей в Бразилии. 28 января 2020
© AFP 2019 / Douglas Magno
Житель расчищает завал возле своего дома после переполнения ручья Да Прата из-за проливных дождей в Бразилии. 28 января 2020
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии возросло до 64, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 57 погибших.
Согласно последним данным, 53 человека погибли и 65 пострадали в штате Минас-Жерайс, на который пришелся основной удар стихии. Еще девять человек погибли в штате Эспириту-Санту и двое - в штате Рио-де-Жанейро. По меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести. По данным телеканала, более 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема объявил чрезвычайное положение в 101 муниципалитете из 853, выразил соболезнование семьям погибших и объявил по этому случаю трехдневный траур. В штате Эспириту-Санту чрезвычайное положение введено в четырех муниципалитетах.
По оценкам властей Бразилии, осадки должны в скором времени сократиться, однако сохраняется опасность новых оползней.
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