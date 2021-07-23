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В Индии семь человек погибли при обрушении здания
В Индии семь человек погибли при обрушении здания - РИА Новости, 23.07.2021
В Индии семь человек погибли при обрушении здания
Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения здания в столице индийского штата Махараштра Мумбаи, сообщает агентство ANI со... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:00
2021-07-23T09:00
индия
мумбаи
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения здания в столице индийского штата Махараштра Мумбаи, сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию."Семь человек погибли и трое получили ранения в результате обрушения здания в районе Гованди в Мумбаи", - заявили правоохранители.Ранее сообщалось, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды. Непогода также привела к сходу оползня, следствием стало обрушение стен в ряде трущоб в районе Чембур, скончались 17 человек, еще двое пострадали.
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индия, мумбаи, в мире
09:00 23.07.2021
 
В Индии семь человек погибли при обрушении здания

ANI: в Индии семь человек погибли при обрушении здания, трое пострадали

© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Flickr / meg and rahul
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения здания в столице индийского штата Махараштра Мумбаи, сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.
"Семь человек погибли и трое получили ранения в результате обрушения здания в районе Гованди в Мумбаи", - заявили правоохранители.
Ранее сообщалось, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды. Непогода также привела к сходу оползня, следствием стало обрушение стен в ряде трущоб в районе Чембур, скончались 17 человек, еще двое пострадали.
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