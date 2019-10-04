Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T09:07Z
https://ria.ru/20191004/1559424739.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/78157/93/781579334_0:239:4548:2797_1036x0_80_0_0_78705a568c575b4d9df8349df757d6a3.jpg
РИА Новости

В Индии более 70 человек погибли от наводнений, сообщили СМИ

09:07 04.10.2019
368
© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере 73 человека погибли с 27 сентября в штате Бихар, расположенном в северо-восточной части Индии, из-за наводнений, последовавших за сильными ливнями, передает телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о 27 погибших в этом штате.
В управлении по борьбе со стихийными бедствиями этого штата отметили, что часть людей утонула, некоторые погибли из-за падения стен и деревьев. Наряду с этим в воду попали электропровода, что также привело к гибели местных жителей.
При этом наибольшее число погибших власти зафиксировали в районе города Бхагалпур, наводнения также охватили административный центр штата Бихар - населенный пункт Патна. В ряде районов этого города в течение недели не работали банки, магазины и частные больницы.
Таиланд
10 сентября, 07:54РИА Новости
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Сейчас вода схлынула из многих населенных пунктов. Однако жители столкнулись с новыми неприятностями: местные власти предоставили им загрязненную питьевую воду, что стало поводом для критики.
001500
Обсудить 0
БихарИндияВ мире
Рекомендуем
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. 21 февраля 2019
Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за плохой погоды
РИА
Новости
Полицейские в Кении
В Кении 13 человек погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом
Крушение бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 . 2 октября 2019
В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи
Скорая помощь, Индия
В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести
Лента
новостей
Морское побережье Греции
В Греции фрегат сел на мель в ходе учений
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Абэ заявил о намерении встретиться с лидером Северной Кореи
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
СМИ: в Багдаде полиция открыла огонь по группе демонстрантов
Офицер полиции штата Флорида, США
В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах
Женщины в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии, пишут СМИ
Самолет Sukhoi Superjet 100
На Чукотке эвакуировали пассажиров выкатившегося с ВПП самолета
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния