В Индии более 70 человек погибли от наводнений, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере 73 человека погибли с 27 сентября в штате Бихар, расположенном в северо-восточной части Индии, из-за наводнений, последовавших за сильными ливнями, передает телеканал По меньшей мере 73 человека погибли с 27 сентября в штате Бихар, расположенном в северо-восточной части Индии, из-за наводнений, последовавших за сильными ливнями, передает телеканал NDTV

Ранее сообщалось о 27 погибших в этом штате.

В управлении по борьбе со стихийными бедствиями этого штата отметили, что часть людей утонула, некоторые погибли из-за падения стен и деревьев. Наряду с этим в воду попали электропровода, что также привело к гибели местных жителей.

При этом наибольшее число погибших власти зафиксировали в районе города Бхагалпур, наводнения также охватили административный центр штата Бихар - населенный пункт Патна. В ряде районов этого города в течение недели не работали банки, магазины и частные больницы.