https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741348429.html
В Германии из-за наводнений погибли 19 человек
В Германии из-за наводнений погибли 19 человек - РИА Новости, 15.07.2021
В Германии из-за наводнений погибли 19 человек
Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 19 человек, сообщает издание Bild. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:34
2021-07-15T11:34
2021-07-15T13:11
рейнланд-пфальц
германия
происшествия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 19 человек, сообщает издание Bild.Ранее сообщалось об 11 погибших и 70 пропавших без вести.Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за действия циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где отмечаются обильные осадки, в результате чего реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.Наиболее пострадавшим оказался земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов.Всего в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии погибли 19 человек. Около 200 тысяч человек остались без электричества.В спасательных работах задействованы помимо экстренных служб силы бундесвера.
https://ria.ru/20210628/zaderzhanie-1738943086.html
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рейнланд-пфальц, германия, происшествия, в мире
11:34 15.07.2021 (обновлено: 13:11 15.07.2021)
В Германии из-за наводнений погибли 19 человек
Bild: число жертв наводнений на западе Германии выросло до 19 человек, 70 пропали без вести