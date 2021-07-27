https://ria.ru/20210727/belgiya-1743141079.html

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41 - РИА Новости, 27.07.2021

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

Число жертв наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:18

2021-07-27T17:18

2021-07-27T17:20

намюр

валлония

элио ди рупо

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил глава провинции Валлония Элио ди Рупо.Ранее среди погибших числились 37 человек."Список жертв наводнений вырос до 41 погибшего и двух пропавших без вести… Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - цитирует Ди Рупо издание SudInfo.Мощные ливни 14-15 июля обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро, на восстановление пострадавших районов уйдут годы.Провинция Валлония на юге Бельгии наиболее пострадала в результате стихии. В минувшие выходные некоторые города региона вновь были подтоплены в результате непогоды. В частности, пострадали столица региона - Намюр, а также город Динант. Стихия нанесла материальный ущерб городским объектам и жилым домам, повреждены десятки автомашин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/kitay-1742921206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/germaniya-1742829728.html

намюр

валлония

бельгия

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намюр, валлония, элио ди рупо, бельгия, в мире