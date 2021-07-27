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Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41 - РИА Новости, 27.07.2021
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41
Число жертв наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:18
2021-07-27T17:20
намюр
валлония
элио ди рупо
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил глава провинции Валлония Элио ди Рупо.Ранее среди погибших числились 37 человек."Список жертв наводнений вырос до 41 погибшего и двух пропавших без вести… Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - цитирует Ди Рупо издание SudInfo.Мощные ливни 14-15 июля обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро, на восстановление пострадавших районов уйдут годы.Провинция Валлония на юге Бельгии наиболее пострадала в результате стихии. В минувшие выходные некоторые города региона вновь были подтоплены в результате непогоды. В частности, пострадали столица региона - Намюр, а также город Динант. Стихия нанесла материальный ущерб городским объектам и жилым домам, повреждены десятки автомашин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/kitay-1742921206.html
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намюр, валлония, элио ди рупо, бельгия, в мире
17:18 27.07.2021 (обновлено: 17:20 27.07.2021)
 
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

Глава провинции Валлония Элио ди Рупо: число жертв наводнений в Бельгии выросло до 41

© AP Photo / Virginia MayoПоврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил глава провинции Валлония Элио ди Рупо.
Ранее среди погибших числились 37 человек.
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"Список жертв наводнений вырос до 41 погибшего и двух пропавших без вести… Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - цитирует Ди Рупо издание SudInfo.
Мощные ливни 14-15 июля обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро, на восстановление пострадавших районов уйдут годы.
Провинция Валлония на юге Бельгии наиболее пострадала в результате стихии. В минувшие выходные некоторые города региона вновь были подтоплены в результате непогоды. В частности, пострадали столица региона - Намюр, а также город Динант. Стихия нанесла материальный ущерб городским объектам и жилым домам, повреждены десятки автомашин.
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