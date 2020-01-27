Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:43+0300
https://ria.ru/20200127/1563903199.html
Число жертв паводков в Бразилии выросло до 53 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/156391/37/1563913793_0:123:3001:1811_1036x0_80_0_0_19acf7338d63ae82c1610f36b0bf530b.jpg
РИА Новости

Число жертв паводков в Бразилии выросло до 53 человек

02:12 27.01.2020 (обновлено: 11:43 27.01.2020)
409
© AP Photo / Futura Press/Alexandre MotaПоследствия оползня в штате Минас-Жерайс, Бразилия
Последствия оползня в штате Минас-Жерайс, Бразилия
© AP Photo / Futura Press/Alexandre Mota
МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Власти Бразилии сообщили, что число жертв наводнений в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек.
"Штат Минас-Жерайс сильнее других пострадал от дождей, погибли 44 человека, в Эспириту-Санту девять погибших", - говорится в материале издания SDN со ссылкой на управление гражданской обороны.
По информации властей, 19 человек пропали без вести. В 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение.
В Алегре мэрия объявила об угрозе разрушения плотины из-за скопления воды и призвала граждан покинуть опасные территории. Всего в регионе более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.
По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 декабря 2019, 12:05
В Приамурье паводок погубил почти четверть посевов сои
211011
Обсудить 0
БразилияВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 76 человек
Туристы в защитных масках в аэропорту
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Альянс патриотов Грузии протестует против IRI и NDI у здания посольства США в Тбилиси
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Последствия оползня в штате Минас-Жерайс, Бразилия
Число жертв паводков в Бразилии выросло до 57 человек
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
Аэропорт Шереметьево
Хабаровские власти намерены вернуть брошенных в "Шереметьево" детей
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Глава ВОЗ посетит Китай для обсуждения ситуации вокруг коронавируса
Багдад
В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде
Иракские военные у посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Аэропорт в столице Казахстана
В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
Туристы в защитных масках в аэропорту
Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Число зараженных новым коронавирусом в Китае за день выросло на треть
В Центральном госпитале города Ухань
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
В Центральном госпитале города Ухань
Япония будет готова эвакуировать своих граждан из Уханя с 28 января
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
22:43В работе Google произошел сбой
Лента новостейМолния