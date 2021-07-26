Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/indiya-1742918271.html
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164 - РИА Новости, 26.07.2021
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164
Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:56
2021-07-26T13:56
махараштра
индия
мумбаи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:187:2080:1357_1920x0_80_0_0_95f55c6af1700e7b11699924bb988fee.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.Ранее сообщалось о 138 жертвах ливней и оползней.Отмечается, что в результате ливней не менее 164 человека погибли в восьми округах штата, около 100 человек пропали без вести. Управление по борьбе c чрезвычайными ситуациями в связи сильными наводнениями и невозможностью отыскать пропавших отменило поисковые операции в округах Райгад и Сатара.Сообщается, что главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей отменил рабочую поездку по деревням округа Сатара из-за погодных условий и невозможности приземлиться.Число эвакуированных жителей Махараштры превысило 250 тысяч.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
https://ria.ru/20210718/yaponiya-1741748100.html
https://ria.ru/20210518/opolzen-1732771814.html
https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742118719.html
махараштра
индия
мумбаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_11:0:2070:1544_1920x0_80_0_0_5a57203c81a7e6cf282152e2bc2063e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махараштра, индия, мумбаи, в мире
13:56 26.07.2021
 
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164

Hindustan Times: число погибших из-за ливней и оползней в штате Махараштра в Индии достигло 164

© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Flickr / meg and rahul
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Ранее сообщалось о 138 жертвах ливней и оползней.
Ликвидация последствий схода оползня, вызванного сильным дождем, в Японии - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 15:30
Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек
Отмечается, что в результате ливней не менее 164 человека погибли в восьми округах штата, около 100 человек пропали без вести. Управление по борьбе c чрезвычайными ситуациями в связи сильными наводнениями и невозможностью отыскать пропавших отменило поисковые операции в округах Райгад и Сатара.
Сообщается, что главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей отменил рабочую поездку по деревням округа Сатара из-за погодных условий и невозможности приземлиться.
Последствия схода оползня - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:44
При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей
Число эвакуированных жителей Махараштры превысило 250 тысяч.
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 23:52
Из-за ливней в Китае погибли 12 человек
 
МахараштраИндияМумбаиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
03:02Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова
Лента новостейМолния