https://ria.ru/20210726/indiya-1742918271.html

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164 - РИА Новости, 26.07.2021

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:56

2021-07-26T13:56

2021-07-26T13:56

махараштра

индия

мумбаи

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.Ранее сообщалось о 138 жертвах ливней и оползней.Отмечается, что в результате ливней не менее 164 человека погибли в восьми округах штата, около 100 человек пропали без вести. Управление по борьбе c чрезвычайными ситуациями в связи сильными наводнениями и невозможностью отыскать пропавших отменило поисковые операции в округах Райгад и Сатара.Сообщается, что главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей отменил рабочую поездку по деревням округа Сатара из-за погодных условий и невозможности приземлиться.Число эвакуированных жителей Махараштры превысило 250 тысяч.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.

https://ria.ru/20210718/yaponiya-1741748100.html

https://ria.ru/20210518/opolzen-1732771814.html

https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742118719.html

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махараштра, индия, мумбаи, в мире