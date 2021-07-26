https://ria.ru/20210726/indiya-1742918271.html
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164 - РИА Новости, 26.07.2021
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164
Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:56
2021-07-26T13:56
2021-07-26T13:56
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 164, около 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.Ранее сообщалось о 138 жертвах ливней и оползней.Отмечается, что в результате ливней не менее 164 человека погибли в восьми округах штата, около 100 человек пропали без вести. Управление по борьбе c чрезвычайными ситуациями в связи сильными наводнениями и невозможностью отыскать пропавших отменило поисковые операции в округах Райгад и Сатара.Сообщается, что главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей отменил рабочую поездку по деревням округа Сатара из-за погодных условий и невозможности приземлиться.Число эвакуированных жителей Махараштры превысило 250 тысяч.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административном центре штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
https://ria.ru/20210718/yaponiya-1741748100.html
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махараштра, индия, мумбаи, в мире
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 164
Hindustan Times: число погибших из-за ливней и оползней в штате Махараштра в Индии достигло 164