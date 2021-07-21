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Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения
Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения - РИА Новости, 21.07.2021
Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения
Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:17
2021-07-21T13:21
наводнение в германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести."В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти", - заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Сабине Лакнер, замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).Лакнер призвала не возлагать вину за произошедшее на систему предупреждения стихийных бедствий, более совершенная работа которой якобы могла бы предотвратить гибель людей. "Я настоятельно призываю не говорить сейчас о провале и не искать виноватых", - отметила она.В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наводнение в германии, германия, в мире
13:17 21.07.2021 (обновлено: 13:21 21.07.2021)
 
Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения

Служба технической помощи Германии: власти не надеются найти выживших в зоне наводнения

© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File PhotoЗатопленная дорога в Эрфтштадте, Германия
Затопленная дорога в Эрфтштадте, Германия - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File Photo
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести.
"В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти", - заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Сабине Лакнер, замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).
Лакнер призвала не возлагать вину за произошедшее на систему предупреждения стихийных бедствий, более совершенная работа которой якобы могла бы предотвратить гибель людей. "Я настоятельно призываю не говорить сейчас о провале и не искать виноватых", - отметила она.
В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях.
На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

Пожарная машина проезжает по затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Valentin Bianchi

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AP Photo / Michael Probst

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

Наводнение в Гелле, Нидерланды
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

Рабочие очищают улицы от грязи и воды в затопленном историческом центре Халлайна, Австрия
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
© REUTERS / Eva Plevier

Затопленный дом в Нидерландах.

Затопленный дом в Гелле, Нидерланды
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

Семья наблюдает за водами реки Инн в Рансхофене, Австрия
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
© AP Photo / Francisco Seco

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

Жилец дома выбрасывает поврежденные предметы из окна после наводнения в Энсивале, Бельгия
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Bart Biesemans

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
© AP Photo / Virginia Mayo

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

Женщина убирает повреждённые вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

Спасатели идут по затопленной улице после проливных дождей в Валкенбурге, Нидерланды
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
© AP Photo / Virginia Mayo

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

Собака стоит рядом с мешками с песком на затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Michael Probst

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Впереди — большая работа...

Затопленный интерьер дома в Гелле, Нидерланды
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Andreas Gebert

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

Люди убирают грязь после наводнения в центре города Халлайн, Австрия
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

Полицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
 
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