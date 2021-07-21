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Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения

Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения - РИА Новости, 21.07.2021

Власти Германии не надеются найти выживших в зоне наводнения

Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:17

2021-07-21T13:17

2021-07-21T13:21

наводнение в германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Власти Германии не надеются найти выживших в районе наводнений, где погибли более 160 человек и многие числятся пропавшими без вести."В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти", - заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Сабине Лакнер, замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).Лакнер призвала не возлагать вину за произошедшее на систему предупреждения стихийных бедствий, более совершенная работа которой якобы могла бы предотвратить гибель людей. "Я настоятельно призываю не говорить сейчас о провале и не искать виноватых", - отметила она.В обязанности федерального ведомства THW входит оказание помощи при стихийных бедствиях.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона Бернд, в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, германия, в мире