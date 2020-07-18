https://ria.ru/20200718/1574540616.html
В Индии почти 80 человек погибли в результате наводнений
Число жертв в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 79, сообщает газета Times of India со ссылкой на местное управление по борьбе РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:26
2020-07-18T19:26
ассам
индия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ассам, индия, в мире
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Число жертв в результате наводнений в штате Ассам
на северо-востоке Индии
достигло 79, сообщает газета Times of India
со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).
Наводнения из-за обильных осадков начались в штате в конце мая.
В докладе организации отмечается, что уровень воды в крупной индийской реке Брахмапутра в нескольких районах поднялся выше критической отметки. По данным властей, стихия затронула 26 округов.
"В общей сложности 2 763 719 человек оказались в зоне бедствия… Правительство на данный момент открыло 649 лагерей временного размещения", - говорится в докладе.
Отмечается, что затоплены оказались по меньшей мере 2678 деревень. В национальном парке Казиранга погибли 96 животных, добавили власти.