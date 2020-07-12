Наводнения затронули почти 38 миллионов жителей Китая

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Почти 38 миллионов человек пострадали, более 140 человек погибли или пропали без вести в результате наводнений в 27 провинциях Китая, говорится в сообщении местных властей.

Ранее в воскресенье Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР, повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с III до II.

Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является I уровень. В последние недели из-за непрекращающихся проливных дождей в десятках реках Китая уровень воды приблизился или достиг критической отметки, в том числе реки Янцзы.

"По состоянию на 12 июля, в результате наводнений в 27 регионах, в том числе провинциях Цзянси , Аньхой, Хубэй и Хунань, от бедствия пострадали 37,9 миллиона человек, 141 человек погибл или пропал без вести, 2,25 миллиона человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, свыше 1,26 миллиона человека в настоящий момент нуждаются в экстренной помощи, стихия разрушила более 28 тысяч строений и уничтожила боле 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в 82,2 миллиарда юаней.

По данным агентства Синьхуа, в период с 4 июля уровень воды в 212 реках по всей стране превысил критическую отметку, уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды. Уровень воды в озере Тайху, третьем по величине пресноводном озере страны, уже 15 дней подряд держится выше опасного.