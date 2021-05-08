Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/ligachev-1731453425.html
Биография Егора Лигачева
Биография Егора Лигачева
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T01:26
2021-05-08T01:26
егор лигачев
кпсс
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100844/50/1008445015_0:362:2996:2047_1920x0_80_0_0_831d57f2e3474812f17632078dd5b185.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.Ниже приводится биографическая справка.Государственный и политический деятель, бывший член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области.В 1943 году окончил Московский авиационный институт, в 1949 году – Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС.Трудовую деятельность Егор Лигачев начал в 1943 году инженером на авиационном заводе в Новосибирске.В 1944-1949 годах – на комсомольской работе в Новосибирском областном комитете комсомола. В 1949-1961 годах трудился в Новосибирском городском комитете, затем областном комитете КПСС. Занимал посты первого секретаря Новосибирского обкома комсомола, заместителя председателя Новосибирского облисполкома, первого секретаря Советского райкома партии города Новосибирска, секретаря Новосибирского обкома КПСС.В 1961-1965 годах Лигачев был заведующий сектором, заместителем заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС.В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. Лигачев вывел Томскую область в передовые. Сделал город Томск научным и интеллектуальным центром Западной Сибири. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В частности, были разведаны месторождения нефти и начата их промышленная эксплуатация, область стала обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства, в Томске был учрежден филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. В этот период в Томской области был построен и запущен Сибирский химический комбинат, Томский нефтехимический комбинат, аэропорт "Богашево", вокзал "Томск-I", мосты через Томь (Коммунальный мост) и через Обь в районе Шегарки, птицефабрики, свинокомплекс, комбикормовый завод, Кузовлевский тепличный комбинат, а также драматический театр, Дворец зрелищ и спорта.С 1966 года Лигачев был кандидатом в члены ЦК КПСС, с 1976 года – членом ЦК КПСС.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1985 годах занимал пост заведующего отделом организационно-партийной работы заведующий отделом ЦК КПСС.В 1983-1990 годах Лигачев был секретарем ЦК КПСС.В 1985-1990 годах он входил в Политбюро ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VII-XI созывов.Лигачев был сторонником избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, но с 1986 года все более расходился с ним во взглядах на характер и перспективы перестройки, на заседаниях Политбюро ЦК КПСС высказывался за сохранение руководящей роли партии и ее ЦК, однопартийной системы, за размежевание в КПСС по идеологическим принципам с целью сохранения ее коммунистического характера. Один из инициаторов антиалкогольной кампании (1985-1987).В 1989 году Лигачев был избран народным депутатом СССР.Содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву. В конце 1980-х годов подверг резкой критике его курс на установление суверенитета РСФСР, выступал за приоритет общесоюзных интересов, против возрождения капиталистических отношений.В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Государственной думы РФ третьего созыва. Являлся заместителем председателя комитета по делам ветеранов.&nbsp;Лигачев написал книги "Загадка Горбачева", "Кто предал СССР?", "Борис был не прав" и др.Егор Лигачев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, "Знак Почета", медалями.В 2000 году он был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году Лигачев был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".В октябре 2018 года Егор Лигачев отказался от того, чтобы его именем назвали аэропорт Томска в рамках общенационального проекта "Великие имена России".7 мая 2021 года Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни.Лигачев был женат. Его супруга Зинаида Лигачева (1919-1997) была дочерью репрессированного начальника штаба Сибирского военного округа Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938 году. Его сын Александр Лигачев – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электрофизических исследований Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/100844/50/1008445015_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_e52a4ff7e865a5e8f6dc42abd1a20ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егор лигачев, кпсс, справки

Биография Егора Лигачева

01:26 08.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкБывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
Ниже приводится биографическая справка.
Государственный и политический деятель, бывший член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области.
В 1943 году окончил Московский авиационный институт, в 1949 году – Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС.
Трудовую деятельность Егор Лигачев начал в 1943 году инженером на авиационном заводе в Новосибирске.
В 1944-1949 годах – на комсомольской работе в Новосибирском областном комитете комсомола. В 1949-1961 годах трудился в Новосибирском городском комитете, затем областном комитете КПСС. Занимал посты первого секретаря Новосибирского обкома комсомола, заместителя председателя Новосибирского облисполкома, первого секретаря Советского райкома партии города Новосибирска, секретаря Новосибирского обкома КПСС.
В 1961-1965 годах Лигачев был заведующий сектором, заместителем заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС.
В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. Лигачев вывел Томскую область в передовые. Сделал город Томск научным и интеллектуальным центром Западной Сибири. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В частности, были разведаны месторождения нефти и начата их промышленная эксплуатация, область стала обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства, в Томске был учрежден филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. В этот период в Томской области был построен и запущен Сибирский химический комбинат, Томский нефтехимический комбинат, аэропорт "Богашево", вокзал "Томск-I", мосты через Томь (Коммунальный мост) и через Обь в районе Шегарки, птицефабрики, свинокомплекс, комбикормовый завод, Кузовлевский тепличный комбинат, а также драматический театр, Дворец зрелищ и спорта.
С 1966 года Лигачев был кандидатом в члены ЦК КПСС, с 1976 года – членом ЦК КПСС.
В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1985 годах занимал пост заведующего отделом организационно-партийной работы заведующий отделом ЦК КПСС.
В 1983-1990 годах Лигачев был секретарем ЦК КПСС.
В 1985-1990 годах он входил в Политбюро ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VII-XI созывов.
Лигачев был сторонником избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, но с 1986 года все более расходился с ним во взглядах на характер и перспективы перестройки, на заседаниях Политбюро ЦК КПСС высказывался за сохранение руководящей роли партии и ее ЦК, однопартийной системы, за размежевание в КПСС по идеологическим принципам с целью сохранения ее коммунистического характера. Один из инициаторов антиалкогольной кампании (1985-1987).
В 1989 году Лигачев был избран народным депутатом СССР.
Содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву. В конце 1980-х годов подверг резкой критике его курс на установление суверенитета РСФСР, выступал за приоритет общесоюзных интересов, против возрождения капиталистических отношений.
В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Государственной думы РФ третьего созыва. Являлся заместителем председателя комитета по делам ветеранов. 
Лигачев написал книги "Загадка Горбачева", "Кто предал СССР?", "Борис был не прав" и др.
Егор Лигачев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, "Знак Почета", медалями.
В 2000 году он был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году Лигачев был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".
В октябре 2018 года Егор Лигачев отказался от того, чтобы его именем назвали аэропорт Томска в рамках общенационального проекта "Великие имена России".
7 мая 2021 года Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни.
Лигачев был женат. Его супруга Зинаида Лигачева (1919-1997) была дочерью репрессированного начальника штаба Сибирского военного округа Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938 году. Его сын Александр Лигачев – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электрофизических исследований Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
Егор ЛигачевКПСССправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния