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Биография Вадима Бакатина

Биография Вадима Бакатина - РИА Новости, 01.08.2022

Биография Вадима Бакатина

Советский и российский политический и общественный деятель Вадим Викторович Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области (ныне... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:21

2022-08-01T12:21

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Советский и российский политический и общественный деятель Вадим Викторович Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области (ныне Кемеровской области).В 1960 году окончил гидротехнический факультет Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева (ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН)) по специальности "инженер-строитель", в 1985 году – Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).В 1960-1971 годах работал в строительном управлении № 1 города Кемерово (в 1961 году переименован в трест "Кемеровохимстрой") мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером строительного управления, начальником строительного управления.В 1964 году вступил в КПСС.С 1971 года Бакатин – главный инженер домостроительного комбината в Кемерово.С 1973 года – на партийной работе, был вторым секретарем Кемеровского горкома КПСС.С 1975 года – заведующий отделом строительства Кемеровского обкома КПСС, в 1977-1983 годах – секретарь Кемеровского обкома партии.В 1983 году был переведен в Москву, работал инспектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, под руководством заведующего этим отделом секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Затем, после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС, был направлен на должность первого секретаря Кировского обкома КПСС, которую занимал с марта 1985 года по май 1987 года. Стал первым в СССР региональным лидером КПСС, занявшим свой пост при новом генеральном секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве.В 1986 году на XXVII съезде КПСС был избран членом ЦК партии и после переизбрания в ЦК на XXVIII съезде оставался в его составе до самороспуска КПСС в августе 1991 года.С мая 1987 года – первый секретарь Кемеровского обкома КПСС.20 октября 1988 года по предложению Михаила Горбачева Бакатин был назначен министром внутренних дел СССР. На посту главы МВД он проработал до 1 декабря 1990 года, после чего был освобожден от должности.В марте 1990 года на III съезде народных депутатов СССР выдвигался кандидатом в президенты СССР от группы "Союз", но снял свою кандидатуру.С марта 1990 года по март 1991 года был членом Президентского совета СССР.В июне 1991 года участвовал в качестве кандидата в выборах президента РСФСР. В своей предвыборной программе Бакатин выступал за сохранение СССР, рассматривая Россию как "главный союзообразующий компонент государства", за переход к рынку, но без излишней поспешности. Занял последнее место, получив около 3,5% голосов.Во время ГКЧП Бакатин выступал активным переговорщиком с его организаторами для исключения массового кровопролития. После провала ГКЧП, 23 августа 1991 года Бакатин на заседании Госсовета с участием президента СССР и президентов союзных республик был назначен председателем Комитета государственной безопасности СССР.Осуществил реорганизацию ведомства: ряд управлений Комитета стали самостоятельными спецслужбами – такими, как СВР (Служба внешней разведки РФ), ФСО (Федеральная служба охраны РФ) и ФАПСИ (в 1991-2003 годах – Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации), также из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска. Оставшиеся структурные подразделения составили основу Межреспубликанской службы безопасности – основного правопреемника КГБ.После ликвидации общесоюзного КГБ возглавил созданную на его основе Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ), был ее председателем с 6 ноября 1991 года.В декабре 1991 года с санкции высшего руководства страны во время приема в посольстве США на Новинском бульваре Вадим Бакатин передал американскому послу Роберту Страуссу схему прослушки в новом здании посольского комплекса. При этом Бакатин заявил, что вся аппаратура технически и морально устарела и не представляет секрета для американских спецслужб. Сразу и позднее по этому делу против него возбуждались уголовные дела, последнее из которых было закрыто в 1999 году.19 декабря 1991 года, вскоре после ликвидации СССР, указом президента РСФСР Бориса Ельцина МСБ, МВД СССР, Агентство федеральной безопасности РСФСР и МВД РСФСР были объединены в Министерство безопасности и внутренних дел во главе с Виктором Баранниковым.23 декабря Ельцин на встрече с Бакатиным сообщил ему об отстранении от должности и предложил поехать послом в "любую страну, кроме Франции и США". Бакатин от этого предложения отказался.15 января 1992 года указом Бориса Ельцина Бакатин был официально был освобожден от должности руководителя МСБ.В марте 1992 года Бакатин стал вице-президентом Международного фонда экономических и социальных реформ "Реформа", возглавлял департамент политических и межнациональных проблем фонда.В последующие годы был советником в инвестиционной компании "Восток-капитал".Автор мемуарно-публицистических книг "Освобождение от иллюзий", "Избавление от КГБ" (обе – 1992), "Дорога в прошедшем времени" (1999).1 августа 2022 года стало известно, что Вадим Бакатин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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