https://ria.ru/20220801/bakatin-1806340685.html

Умер последний глава КГБ СССР Бакатин

Умер последний глава КГБ СССР Бакатин - РИА Новости, 01.08.2022

Умер последний глава КГБ СССР Бакатин

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:52

2022-08-01T10:52

2022-08-01T11:48

политика

ссср

комитет государственной безопасности ссср

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник."Вадим Бакатин скончался", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал в строительной сфере, пока в 1973 году не перешел на партийную работу. Был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС, входил в состав ЦК партии, в 1988 году его назначили министром внутренних дел. В 1991-м баллотировался в президенты РСФСР, занял последнее место из шести кандидатов. После путча в августе 1991 года возглавил Комитет государственной безопасности. На этом посту Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента Советского Союза Михаила Горбачева в знак доброй воли передал США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.Задачей Бакатина было реформирование КГБ — в результате его управления разделили на самостоятельные спецслужбы (в частности внешнюю разведку и государственную охрану), из состава комитета вывели пограничные войска.В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку, после чего государственных должностей он больше не занимал.

https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, комитет государственной безопасности ссср