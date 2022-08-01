Рейтинг@Mail.ru
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/bakatin-1806340685.html
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин - РИА Новости, 01.08.2022
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин
Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:52
2022-08-01T11:48
политика
ссср
комитет государственной безопасности ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806340503_0:429:2048:1581_1920x0_80_0_0_e5c1bc9039965fa67000ea1299bea607.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник."Вадим Бакатин скончался", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал в строительной сфере, пока в 1973 году не перешел на партийную работу. Был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС, входил в состав ЦК партии, в 1988 году его назначили министром внутренних дел. В 1991-м баллотировался в президенты РСФСР, занял последнее место из шести кандидатов. После путча в августе 1991 года возглавил Комитет государственной безопасности. На этом посту Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента Советского Союза Михаила Горбачева в знак доброй воли передал США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.Задачей Бакатина было реформирование КГБ — в результате его управления разделили на самостоятельные спецслужбы (в частности внешнюю разведку и государственную охрану), из состава комитета вывели пограничные войска.В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку, после чего государственных должностей он больше не занимал.
https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806340503_0:237:2048:1773_1920x0_80_0_0_e7466a4f4ea0cf7c7a8853aa20b7eb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ссср, комитет государственной безопасности ссср
10:52 01.08.2022 (обновлено: 11:48 01.08.2022)
 
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин

Умер экс-глава КГБ СССР Бакатин, раскрывший американцам схему прослушивания посольства

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин
Председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вадим Бакатин скончался", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал в строительной сфере, пока в 1973 году не перешел на партийную работу. Был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС, входил в состав ЦК партии, в 1988 году его назначили министром внутренних дел. В 1991-м баллотировался в президенты РСФСР, занял последнее место из шести кандидатов.
После путча в августе 1991 года возглавил Комитет государственной безопасности. На этом посту Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента Советского Союза Михаила Горбачева в знак доброй воли передал США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.
Задачей Бакатина было реформирование КГБ — в результате его управления разделили на самостоятельные спецслужбы (в частности внешнюю разведку и государственную охрану), из состава комитета вывели пограничные войска.
В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку, после чего государственных должностей он больше не занимал.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 04:08
Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
 
ПолитикаСССРКомитет государственной безопасности СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала