https://ria.ru/20220801/bakatin-1806340685.html
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин - РИА Новости, 01.08.2022
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин
Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:52
2022-08-01T10:52
2022-08-01T11:48
политика
ссср
комитет государственной безопасности ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806340503_0:429:2048:1581_1920x0_80_0_0_e5c1bc9039965fa67000ea1299bea607.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник."Вадим Бакатин скончался", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал в строительной сфере, пока в 1973 году не перешел на партийную работу. Был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС, входил в состав ЦК партии, в 1988 году его назначили министром внутренних дел. В 1991-м баллотировался в президенты РСФСР, занял последнее место из шести кандидатов. После путча в августе 1991 года возглавил Комитет государственной безопасности. На этом посту Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента Советского Союза Михаила Горбачева в знак доброй воли передал США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.Задачей Бакатина было реформирование КГБ — в результате его управления разделили на самостоятельные спецслужбы (в частности внешнюю разведку и государственную охрану), из состава комитета вывели пограничные войска.В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку, после чего государственных должностей он больше не занимал.
https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806340503_0:237:2048:1773_1920x0_80_0_0_e7466a4f4ea0cf7c7a8853aa20b7eb1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ссср, комитет государственной безопасности ссср
10:52 01.08.2022 (обновлено: 11:48 01.08.2022)
Умер последний глава КГБ СССР Бакатин
Умер экс-глава КГБ СССР Бакатин, раскрывший американцам схему прослушивания посольства
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вадим Бакатин скончался", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске
Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и работал в строительной сфере, пока в 1973 году не перешел на партийную работу. Был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС
, входил в состав ЦК партии, в 1988 году его назначили министром внутренних дел. В 1991-м баллотировался в президенты РСФСР, занял последнее место из шести кандидатов.
После путча в августе 1991 года возглавил Комитет государственной безопасности. На этом посту Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента Советского Союза Михаила Горбачева
в знак доброй воли передал США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.
Задачей Бакатина было реформирование КГБ — в результате его управления разделили на самостоятельные спецслужбы (в частности внешнюю разведку и государственную охрану), из состава комитета вывели пограничные войска.
В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку, после чего государственных должностей он больше не занимал.