https://ria.ru/20210511/ligachev-1731770650.html

Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище

Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:41

2021-05-11T13:41

2021-05-11T13:41

троекуровское кладбище

егор лигачев

кпсс

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".

https://ria.ru/20210508/ligachev-1731453425.html

москва

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троекуровское кладбище, егор лигачев, кпсс, москва