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Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище
Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище
Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:41
2021-05-11T13:41
троекуровское кладбище
егор лигачев
кпсс
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".
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троекуровское кладбище, егор лигачев, кпсс, москва

Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище

13:41 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии
Член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.
Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.
В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.
В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 01:26
Биография Егора Лигачева
 
Троекуровское кладбищеЕгор ЛигачевКПССМосква
 
 
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