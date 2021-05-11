https://ria.ru/20210511/ligachev-1731770650.html
Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище
Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище
Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:41
2021-05-11T13:41
2021-05-11T13:41
троекуровское кладбище
егор лигачев
кпсс
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586629281_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_6ed0baf79d03bd78018808db14d05412.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".
https://ria.ru/20210508/ligachev-1731453425.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586629281_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_726e5828ead42fd4bd4f6803a4b36583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
троекуровское кладбище, егор лигачев, кпсс, москва