https://ria.ru/20220507/barelef-1787400489.html

Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву

Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву - РИА Новости, 07.05.2022

Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в субботу открыл мемориальную доску первому почетному гражданину Томской области, первому секретарю Томского обкома... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:59

2022-05-07T15:59

2022-05-07T16:00

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ТОМСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в субботу открыл мемориальную доску первому почетному гражданину Томской области, первому секретарю Томского обкома КПСС и члену Политбюро ЦК КПСС Егору Лигачеву, сообщает обладминистрация.Барельеф, созданный известным томским скульптором Антоном Гнедых, разместили на фасаде Томского областного художественного музея. В этом здании в 1965-1981 годах располагался обком партии с Егором Лигачевым во главе."Сегодня год, как не стало Егора Кузьмича Лигачева. Год, как с нами нет человека, ставшего при жизни легендой. Человека, много сделавшего для области и страны, всю жизнь созидавшего, строившего и создававшего - новые города, новые отрасли", - обратился губернатор к участникам торжественного мероприятия.Глава региона рассказал, что его многое в жизни связывало с Егором Лигачевым. Последние десять лет Жвачкин регулярно бывал у него в Москве и рассказывал о Томской области. По его словам, Лигачев обладал феноменальной памятью, живо интересовался всем, что происходит в регионе, до последних дней жил "жизнью своей Родины"."Считаю Егора Кузьмича своим учителем. Я учился у него трудолюбию, учился понимать происходящие в стране процессы. Не каждому удается прожить целый век. Еще меньше тех, кому удается войти в историю и стать не просто частью эпохи, а ее творцом. Егору Кузьмичу Лигачеву это удалось. Говорят, человек жив, пока жива о нем память. И век Лигачева еще продолжается", - сказал Жвачкин.На торжественном открытии барельефа также выступили соратник Егора Лигачева профессор Томского политеха Николай Кириллов, почетный гражданин Томской области академик Ростислав Карпов, почетный гражданин Томска писатель Сергей Заплавный, а также сын Егора Кузьмича – ведущий научный сотрудник Института общей физики Российской Академии наук Александр Лигачев.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве 7 мая 2021 года на 101-м году жизни.

https://ria.ru/20210508/ligachev-1731499489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, егор лигачев, томская область, москва, томск, кпсс, российская академия наук