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Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву - РИА Новости, 07.05.2022
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Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву
Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву - РИА Новости, 07.05.2022
Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в субботу открыл мемориальную доску первому почетному гражданину Томской области, первому секретарю Томского обкома... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:59
2022-05-07T16:00
томская область
общество
егор лигачев
томская область
москва
томск
кпсс
российская академия наук
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ТОМСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в субботу открыл мемориальную доску первому почетному гражданину Томской области, первому секретарю Томского обкома КПСС и члену Политбюро ЦК КПСС Егору Лигачеву, сообщает обладминистрация.Барельеф, созданный известным томским скульптором Антоном Гнедых, разместили на фасаде Томского областного художественного музея. В этом здании в 1965-1981 годах располагался обком партии с Егором Лигачевым во главе."Сегодня год, как не стало Егора Кузьмича Лигачева. Год, как с нами нет человека, ставшего при жизни легендой. Человека, много сделавшего для области и страны, всю жизнь созидавшего, строившего и создававшего - новые города, новые отрасли", - обратился губернатор к участникам торжественного мероприятия.Глава региона рассказал, что его многое в жизни связывало с Егором Лигачевым. Последние десять лет Жвачкин регулярно бывал у него в Москве и рассказывал о Томской области. По его словам, Лигачев обладал феноменальной памятью, живо интересовался всем, что происходит в регионе, до последних дней жил "жизнью своей Родины"."Считаю Егора Кузьмича своим учителем. Я учился у него трудолюбию, учился понимать происходящие в стране процессы. Не каждому удается прожить целый век. Еще меньше тех, кому удается войти в историю и стать не просто частью эпохи, а ее творцом. Егору Кузьмичу Лигачеву это удалось. Говорят, человек жив, пока жива о нем память. И век Лигачева еще продолжается", - сказал Жвачкин.На торжественном открытии барельефа также выступили соратник Егора Лигачева профессор Томского политеха Николай Кириллов, почетный гражданин Томской области академик Ростислав Карпов, почетный гражданин Томска писатель Сергей Заплавный, а также сын Егора Кузьмича – ведущий научный сотрудник Института общей физики Российской Академии наук Александр Лигачев.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве 7 мая 2021 года на 101-м году жизни.
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общество, егор лигачев, томская область, москва, томск, кпсс, российская академия наук
15:59 07.05.2022 (обновлено: 16:00 07.05.2022)
 

Томский губернатор открыл барельеф Егору Лигачеву

© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЕгор Лигачев
Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Егор Лигачев. Архивное фото
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ТОМСК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в субботу открыл мемориальную доску первому почетному гражданину Томской области, первому секретарю Томского обкома КПСС и члену Политбюро ЦК КПСС Егору Лигачеву, сообщает обладминистрация.
Барельеф, созданный известным томским скульптором Антоном Гнедых, разместили на фасаде Томского областного художественного музея. В этом здании в 1965-1981 годах располагался обком партии с Егором Лигачевым во главе.
"Сегодня год, как не стало Егора Кузьмича Лигачева. Год, как с нами нет человека, ставшего при жизни легендой. Человека, много сделавшего для области и страны, всю жизнь созидавшего, строившего и создававшего - новые города, новые отрасли", - обратился губернатор к участникам торжественного мероприятия.
Глава региона рассказал, что его многое в жизни связывало с Егором Лигачевым. Последние десять лет Жвачкин регулярно бывал у него в Москве и рассказывал о Томской области. По его словам, Лигачев обладал феноменальной памятью, живо интересовался всем, что происходит в регионе, до последних дней жил "жизнью своей Родины".
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"Считаю Егора Кузьмича своим учителем. Я учился у него трудолюбию, учился понимать происходящие в стране процессы. Не каждому удается прожить целый век. Еще меньше тех, кому удается войти в историю и стать не просто частью эпохи, а ее творцом. Егору Кузьмичу Лигачеву это удалось. Говорят, человек жив, пока жива о нем память. И век Лигачева еще продолжается", - сказал Жвачкин.
На торжественном открытии барельефа также выступили соратник Егора Лигачева профессор Томского политеха Николай Кириллов, почетный гражданин Томской области академик Ростислав Карпов, почетный гражданин Томска писатель Сергей Заплавный, а также сын Егора Кузьмича – ведущий научный сотрудник Института общей физики Российской Академии наук Александр Лигачев.
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве 7 мая 2021 года на 101-м году жизни.

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Томская областьОбществоЕгор ЛигачевТомская областьМоскваТомскКПССРоссийская академия наук
 
 
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