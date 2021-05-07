https://ria.ru/20210507/ligachev-1731448104.html
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T23:32
2021-05-07T23:32
2021-05-07T23:32
егор лигачев
кпрф
кпсс
геннадий зюганов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100844/50/1008445015_0:362:2996:2047_1920x0_80_0_0_831d57f2e3474812f17632078dd5b185.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.По словам лидера коммунистов, Лигачев до самого конца оставался в рядах партии и внес неоценимый вклад в восстановление КПРФ.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/100844/50/1008445015_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_e52a4ff7e865a5e8f6dc42abd1a20ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор лигачев, кпрф, кпсс, геннадий зюганов, общество