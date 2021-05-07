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Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T23:32
2021-05-07T23:32
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.По словам лидера коммунистов, Лигачев до самого конца оставался в рядах партии и внес неоценимый вклад в восстановление КПРФ.
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егор лигачев, кпрф, кпсс, геннадий зюганов, общество

Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева

23:32 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЕгор Лигачев
Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.
В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.

"Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев - секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, член ЦК КПРФ до 2013 года. Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", - сказал Зюганов в своем Telegram-канале.

По словам лидера коммунистов, Лигачев до самого конца оставался в рядах партии и внес неоценимый вклад в восстановление КПРФ.
 
Егор ЛигачевКПРФКПССГеннадий ЗюгановОбщество
 
 
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