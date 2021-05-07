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Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева

Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева

Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T23:32

2021-05-07T23:32

2021-05-07T23:32

егор лигачев

кпрф

кпсс

геннадий зюганов

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.По словам лидера коммунистов, Лигачев до самого конца оставался в рядах партии и внес неоценимый вклад в восстановление КПРФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор лигачев, кпрф, кпсс, геннадий зюганов, общество