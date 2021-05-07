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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:45

2021-05-07T22:45

2021-05-07T23:10

егор лигачев

кпсс

томская область

политика

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НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1943 году он окончил Московский авиационный институт и начал работать инженером на авиационном заводе в Новосибирске.В 1965-1983 годах Лигачев занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. Затем его по предложению Юрия Андропова перевели в Москву.В 1985-1990 годах он входил в Политбюро ЦК КПСС, был депутатом Верховного Совета СССР VII-XI созывов. В 1989 году Лигачева избрали народным депутатом СССР.В 1999-2003 годах политик был депутатом Государственной думы III созыва.Егор Лигачев был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, "Знак Почета", медалями.

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор лигачев, кпсс, томская область, политика