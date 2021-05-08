https://ria.ru/20210508/ligachev-1731469968.html

Мосгордума готова рассмотреть предложение увековечить память Лигачева

Мосгордума готова рассмотреть предложение увековечить память Лигачева

Мосгордума готова рассмотреть предложение по увековечиванию памяти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:03

2021-05-08T11:03

2021-05-08T11:03

егор лигачев

кпсс

московская городская дума

евгений герасимов

борис ельцин

москва

новосибирская область

чулымский район

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгордума готова рассмотреть предложение по увековечиванию памяти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев."Лигачев был легендой, спорной, но все-таки легендой. Это человек-легенда и знак своего времени. Он достоин внимания и уважения. Если к нам выйдут с таким предложением, то мы его рассмотрим", - сообщил Герасимов.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".

https://ria.ru/20210508/zhirinovskiy-1731460723.html

москва

новосибирская область

чулымский район

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егор лигачев, кпсс, московская городская дума, евгений герасимов, борис ельцин, москва, новосибирская область, чулымский район