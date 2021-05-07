Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:43 07.05.2021 (обновлено: 23:07 07.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии
НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
"Егор Лигачев скончался вечером 7 мая в Москве", — сказал собеседник агентства.
Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.
В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.
В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".