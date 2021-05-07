https://ria.ru/20210507/ligachev-1731446032.html

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:43

2021-05-07T22:43

2021-05-07T23:07

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кпсс

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НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".

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новосибирская область, егор лигачев, кпсс, москва, томская область, общество