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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:43
2021-05-07T23:07
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НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".
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новосибирская область, егор лигачев, кпсс, москва, томская область, общество

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

22:43 07.05.2021 (обновлено: 23:07 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии
Член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

"Егор Лигачев скончался вечером 7 мая в Москве", — сказал собеседник агентства.

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.
В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.
В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".
 
Новосибирская областьЕгор ЛигачевКПССМоскваТомская областьОбщество
 
 
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