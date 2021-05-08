https://ria.ru/20210508/ligachev-1731471788.html
Сенатор Рыжков назвал Лигачева политиком старой закалки
Сенатор Рыжков назвал Лигачева политиком старой закалки
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев был человеком системы, отстаивавшим позиции партии и с трудом воспринявшим новые веяния в политике, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:26
2021-05-08T11:26
2021-05-08T11:26
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев был человеком системы, отстаивавшим позиции партии и с трудом воспринявшим новые веяния в политике, сказал РИА Новости в субботу сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков.В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев."Лигачев был человеком старой закалки, догматиком, даже когда наступили сложные перестроечные времена, он все равно оставался человеком системы, занимал догматические позиции", - отметил Рыжков. По его словам, для Лигачева было важно, чтобы все было ясно, понятно, такие ориентиры в жизни ему давала партия.Рыжков также напомнил, что Лигачев был "у руля" антиалкогольной компании. "Руководил всем (Михаил) Горбачев, у него были два помощника, которые проводили его линию – Лигачев и (член Политбюро ЦК КПСС Михаил) Соломенцев", - заключил политик.Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".
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россия, егор лигачев, кпсс, николай рыжков, ссср, общество
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости.
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
был человеком системы, отстаивавшим позиции партии и с трудом воспринявшим новые веяния в политике, сказал РИА Новости в субботу сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков
.
В пятницу вечером стало известно, что на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.
"Лигачев был человеком старой закалки, догматиком, даже когда наступили сложные перестроечные времена, он все равно оставался человеком системы, занимал догматические позиции", - отметил Рыжков. По его словам, для Лигачева было важно, чтобы все было ясно, понятно, такие ориентиры в жизни ему давала партия.
"Он не очень поддавался новым веяниям в политике", - добавил сенатор.
Рыжков также напомнил, что Лигачев был "у руля" антиалкогольной компании. "Руководил всем (Михаил) Горбачев, у него были два помощника, которые проводили его линию – Лигачев и (член Политбюро ЦК КПСС Михаил) Соломенцев", - заключил политик.
Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области
. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС
. При Лигачеве в Томской области
началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке.
В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву.
В 2000 году Лигачев был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году он был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".