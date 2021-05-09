https://ria.ru/20210509/ligachev-1731541519.html
Прощание с Егором Лигачевым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Егором Лигачевым пройдет на Троекуровском кладбище
Бывший секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза Егор Лигачев будет похоронен во вторник 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, заявил РИА... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:21
2021-05-09T09:21
2021-05-09T09:40
егор лигачев
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза Егор Лигачев будет похоронен во вторник 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.На вопрос, придет ли он на похороны, лидер КПРФ ответил, что "будет думать", так как "у нас тут отчёт правительства совпал".
https://ria.ru/20210508/ligachev-1731453425.html
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