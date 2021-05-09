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Прощание с Егором Лигачевым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Егором Лигачевым пройдет на Троекуровском кладбище
Бывший секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза Егор Лигачев будет похоронен во вторник 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, заявил РИА... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:21
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егор лигачев
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза Егор Лигачев будет похоронен во вторник 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.На вопрос, придет ли он на похороны, лидер КПРФ ответил, что "будет думать", так как "у нас тут отчёт правительства совпал".
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егор лигачев, общество

Прощание с Егором Лигачевым пройдет на Троекуровском кладбище

09:21 09.05.2021 (обновлено: 09:40 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЧлен Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев
Член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза Егор Лигачев будет похоронен во вторник 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни в пятницу.
"Одиннадцатого будет, на Троекуровском кладбище. Собирались вначале на родине в Томске, но потом посоветовались, и губернатор звонил, и наша команда. Одиннадцатого мая в 11 прощание", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос, известно ли ему о дате и месте похорон Лигачева.
На вопрос, придет ли он на похороны, лидер КПРФ ответил, что "будет думать", так как "у нас тут отчёт правительства совпал".
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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