https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

Крупные ДТП с участием автобусов с детьми в России в 2014-2021 годах

Крупные ДТП с участием автобусов с детьми в России в 2014-2021 годах

на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:28

2021-04-30T18:28

2021-04-30T18:28

аварии

справки

происшествия

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30 апреля 2021 года на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Шестеро детей погибли, пострадали 12 человек, среди них – восемь несовершеннолетних.22 февраля 2021 года в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле. 7 октября 2020 года в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса, две женщины и один ребенок, госпитализированы 14 человек, среди которых десять школьников. 29 февраля 2020 года на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей. 10 января 2020 года в Пермском крае на автодороге "Подъезд к трассе "М7 Волга" в направлении Нытвы произошло крупное ДТП с участием автобуса с детьми и семью транспортными средствами. Водитель легкового автомобиля Lada Granta начал обгон грузовика, встречная фура начала тормозить, чтобы уйти от столкновения, в результате чего ее прицеп вынесло на полосу встречного движения. Пострадали 12 человек, шестеро из которых дети. 3 февраля 2019 года в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, включая троих детей. Были госпитализированы 35 человек, из них 27 детей. 8 ноября 2017 года на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Ярославской области произошло столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 16 детей и водитель – были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался. 6 июля 2016 года в Петродворцовом районе Петербурга водитель автомобиля Ford Focus при невыясненных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором ехали 18 детей и 13 взрослых. В результате ДТП в автобусе пострадали двое детей и двое взрослых. Водитель Ford Focus и двое его пассажиров скончались на месте. 4 декабря 2016 года вечером на трассе "Тюмень – Ханты-Мансийск" столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. В результате аварии погибли 12 человек, 10 из них – дети, были госпитализированы 22 человека.21 мая 2015 года около 04.00 мск на объездной дороге в районе поселка Новоликеево Нижегородской области автобус Mercedes столкнулся с грузовиком MAN. В автобусе находились 20 человек – 10 детей, восемь сопровождающих и два водителя. Они направлялись из Казани в Санкт-Петербург на первенство России по карате. В результате лобового столкновения двое взрослых и 12-летняя девочка погибли, остальные получили различные травмы. В ДТП погиб также председатель Федерации карате Татарстана Искандер Шагин.11 апреля 2015 года в Ленинградской области произошло столкновения микроавтобуса, в котором детей из Анисимовского детского дома перевозили на спортивные соревнования, и грузовика. В результате ДТП погибли четыре ребенка, еще 10 человек получили ранения.6 ноября 2014 года на въезде в город Медногорск Оренбургской области водитель автобуса, перевозивший детей, совершил наезд на стелу. В автобусе в это время находились 19 детей, которые возвращались с экскурсии. С различными ранениями 7 детей были доставлены в городскую больницу. Водитель скончался на месте.В ночь на 21 сентября 2014 года экскурсионный автобус попал в ДТП в Ленинградской области. Водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и съехал в котлован в зоне проведения дорожных работ. В автобусе находились 40 пассажиров, из них 34 ребенка – учащиеся 6 и 8 классов одного из петербургских лицеев, которые возвращались с экскурсии из города Пскова. В результате ДТП в больницу с различными травмами легкой и средней степени тяжести были доставлены 11 детей и семь взрослых. 9 июля 2014 года на Кубани автобус с 38 пассажирами опрокинулся на обочину. Авария произошла в районе хутора Ленинский Путь (близ города Новороссийск). Водитель автобуса нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Автобус занесло, и он опрокинулся на обочину. Всего в нем находилось 35 детей в возрасте от 8 до 14 лет, два воспитателя и водитель – все они были доставлены в больницу. Дети отдыхали в лагере в Анапе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аварии, справки, происшествия