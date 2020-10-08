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СК возбудил уголовное дело после крупного ДТП в Дагестане
Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:15
2020-10-08T14:28
угибдд
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников. Трое детей и женщина в тяжелом состоянии были доставлены сегодня спецбортом в Махачкалу для дальнейшего лечения.Ранее начальник <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
https://ria.ru/20201008/dtp-1578757515.html
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угибдд, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

СК возбудил уголовное дело после крупного ДТП в Дагестане

11:15 08.10.2020 (обновлено: 14:28 08.10.2020)
 
© Фото : СК РФДТП в Кизлярском районе Дагестана
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
Накануне в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников. Трое детей и женщина в тяжелом состоянии были доставлены сегодня спецбортом в Махачкалу для дальнейшего лечения.
Ранее начальник УГИБДД МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
Место ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 09:09
Названа причина крупного ДТП в Дагестане
 
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УГИБДДРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
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