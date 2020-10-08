https://ria.ru/20201008/dtp-1578781789.html

СК возбудил уголовное дело после крупного ДТП в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:15

2020-10-08T11:15

2020-10-08T14:28

угибдд

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников. Трое детей и женщина в тяжелом состоянии были доставлены сегодня спецбортом в Махачкалу для дальнейшего лечения.Ранее начальник <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> МВД Дагестана Александр Шалагин сообщил, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.

https://ria.ru/20201008/dtp-1578757515.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия